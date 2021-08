"Me gustan Tomeu y Luismi; me ilusiona Borja Bastón"

Esteban, icono del Real Oviedo, ha estado con nosotros en Deportes COPE Asturias antes de que se enfrenten dos de los equipos más importantes en su carrera: Almería y Real Oviedo. El ex portero asegura que está encantado con su labor como comentarista. Asegura que le gustar contar lo que ve en los partidos y analizar los post-partidos.

En cuanto al Real Oviedo y al Almería, cree que ambas plantillas están por terminar y que lo que se verá sobre el césped de los Juegos Mediterráneos será diferente a lo que se verá en septiembre.

Valora la labor y la "profesionalidad" de Rubén Reyes y habla de varios fichajes que le gustan: Tomeu Nadal, Luismi y Borja Bastón, al que le tiene un cariño especial porque el padre del delantero madrileño fue su preparador de porteros en el Atlético de Madrid y les une una gran amistad.

En la batalla entre Tomeu y Femenías, Esteban, como ex portero, cree que "si le mantienen el nivel de entrenamientos en el Oviedo" es un portero que le gusta mucho. "La portería del Oviedo pesa", subraya Esteban.

A Esteban le gusta la política del club carbayón de recuperar a empleados y futbolistas para el club. Son los casos de Antonio Rivas y Rubén Reyes en los despachos y de Luismi o David Costas en el verde.

Preguntado por si él podría ser también un ex que regresara al club, el ex portero dice que "no es el momento", aunque remarca su sentimiento oviedista con aquella decisión de abandonar un club de Primera División por aquel entonces como el Almería para firmar por el Real Oviedo en Segunda B.