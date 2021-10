"Este sábado tenemos que disfrutar cuando estemos sin balón"

CÓMO ESTÁ EL EQUIPO

“El equipo está bien. Estamos preparando el partido de Valladolid, sabiendo la dificultad, centrados en ese partido. Estamos a un punto del líder, por algo será que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos la opción de recuperar a los tocados, esperaremos a última hora”.

VALLADOLID

“Es el máximo favorito al ascenso junto a Eibar y Almería. No me preocupa nada, pero me ocupan muchas cosas. En fase ofensiva son el equipo que más genera. Te desgastan mucho. Llegan mucho; por dentro, por fuera… Es un equipo que, a nivel ofensivo, es brutal. Hay cosas de las que estar pendientes. Tenemos que tomarnos este partido como que, cuando nos toque estar sin balón, disfrutar muchísimo. Va a haber muchos momentos. Si somos capaces de disfrutar sin balón, podremos plantar cara. Si tenemos ansiedad, lo vamos a pasar muy mal”.

CAMBIOS TÁCTICOS CARTAGENA-VALLADOLID

“Hicieron algo que hacen todos los equipos. No nos encontramos un equipo que saca un sistema que acaba de salir de la NASA. El equipo presionó alto, la diferencia fue la forma en que nos apretaron arriba. Tenemos preparadas las dos situaciones. Empezaron con línea de cinco y, aún jugando de cuatro, se estructuran con tres para dar salida a la pelota. La idea la tenemos clara, independientemente de los jugadores. Es un poco engañoso. Al final es qué buscan con el juego. Tenemos que estar finos porque en fase ofensiva son un equipo brutal”.

GESTIONAR SITUACIONES PARTIDO DISFRUTAR SIN BALÓN

“Cada partido es diferente. Es imposible que sea igual. Nuestra referencia somos nosotros mismos, qué comportamiento vamos a tener nosotros. Cuando nos lo quite, vamos a tener claro cómo saltar, cómo nos tenemos que proteger”.

RIVALIDAD SPORTING-VALLADOLID ÚLTIMOS AÑOS

“Soy consciente de que existe, que hizo daño. Hay una cierta rivalidad, nos tiene que dar un empujón más para conseguir esa victoria que para nosotros sería importante, que nos permita competir contra los mejores de la categoría. Para la afición es importante”.

¿BAJAS EN LATERALES PUEDEN SER CLAVE?

“Las claves son el acierto y que al final en las diferentes fases el que mejor las interprete. Es un equipo que, si te descubres por fuera, te van a meter muchos balones al área y si te descubres por dentro, te van a combinar; si aprietas arriba, te van al espacio. Es un partido rico en cuanto a fundamentos ofensivos del rival y nos vendrá bien para ver cómo estamos en fase defensiva”.

¿JORNADA INTERSEMANAL PENALIZA?

“Entre lesiones y sanciones, no tenemos tantos problemas. Es buscar el mejor once en cuanto a estado físico, emocional y plan de partido. Siempre me ocupo de lo que me interesa es tener muchos jugadores disponibles. Es elegir uno u otro. En esta ocasión vamos limitados en algunos puestos”.

CAMPUZANO Y RIVERA

“No sé cuándo estarán disponibles ni a qué nivel, ni si los jugadores que están ahora estarán al mismo nivel. A día de hoy nos ha penalizado porque son dos jugadores menos; penaliza a cualquier equipo”.

SI JUGADORES MÁS VERTICALES PUEDEN SER IMPORTANTES

“Contra el Valladolid tienen que ser correctos todos los perfiles para hacer daño. Recibiendo por dentro se les puede hacer daño, si se recibe al espacio se les puede hacer daño, si salimos bien de su presión se les puede hacer daño. Veremos mañana. Tenemos claro lo que queremos hacer, otra cosa es que lo consigamos. Haremos ese once, sabiendo que en algunas posiciones no tenemos todas las posibilidades que nos da la plantilla”.