"Este premio es una de las mejores sorpresas de mi vida"

Teresa Perales, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ha comparecido en rueda de prensa antes de recibir el galardón en la Gala del viernes. Comenzó con un mensaje de apertura: "muchas gracias tanto a los medios como a la Fundacion Prinesa de Asturias por este galardón. En una familia como la mía que siempre hemos seguido los premios hace especial ilusión. He de reconocer que tenemos un cariño especial a Oviedo porque aquí estuve entrenando para los JJ.OO de Atenas con la Seleccion y tengo unos recuerdos preciosos. Muy feliz de pasar aquí unos días y de tener encuentros con el público".

¿Era un objetivo este premio para completar su carrera?

"Un deseo, un sueño hecho realidad. Poder ser galardonada es increible. No sabia que estaba mi candidatura en la mesa así que ha sido una sorpresa puede que de las más bonitas de toda mi vida".

Cómo está de su lesión en el hombro y de sus problemas en Tokio

"Del hombro mucho mejor; parecía imposible que pudiera participar en los JJ.OO pero al final el hombro me respondió bastante bien. No tengo naad de dolor y sé que es algo que aguantará lo que aguante. De lo que pasó en Tokio, mucho mejor; todavía sin diagnóstico clínico. A veces haces pruebas y te sale todo perfecto orque es un problema funcional y no orgánico, y puede ser mi caso. Contenta y feliz que lo de Tokio haya quedado atrás".

Objetivos de futuro

"Mis objetivos siguen siendo los de competir. Esa cabezonería es la que me ha levado a conseguir las 27 medallas paralímpicas. Soy consciente de la realidad, lo que supone ser tan mayor".

Premio dedicado a las mujeres y al deporte paralímpico

"Me hace especial ilusión por lo que supone ser mujer, deportista paralímpica... Cuando me comunicaron el premio en esas primeras intervenciones pensé en eso. En dedicarle el premio a las mujeres y a todos los deportistas paralímpicos porque de alguna manera los represento".

Recuerdos de Oviedo

"Tengo recuerdos preciosos de Oviedo, de la piscina... de un museo minero que nos llevaron a visitar. Nos llevaron a escanciar sidra y tengo recuerdos muy bonitos de esos días. Es un orgullo los motivos por los que me han premiado. Una no piensa cosas tan buenas de sí misma. Yo seguía con mi vida haciendo deporte y conferencias, pero escuchar esas palabras del jurado de stos Premios es un orgullo. Me encanta lanzar el mensaje a las niñas de que 'se puede legar a ser'. Hay que esforzarse para llegar a ser lo que uno quiere".

La parte más difícil de su carrera

"Lo más complicado ha sido superar la lesión de hombro antes de estos JJ.OO de Tokio. Recuerdo que fui a Sierra Nevada, a mi centro de referencia por la altitud y por las condiciones que tiene para entrenar, y lo hice con el hombro en cavestrillo. Estuve 15 días entrenando sólo con un hombro. Contra todo pronóstico llegué a Sant Cugat y me puse en forma bastante rápido. Eso es lo que me ha permitido conseguir esta medalla y estar cerca de conseguir alguna más. Quería estar en el último relevo, me hacía mucha ilusión".

¿Te planteas participar en París 2024?

"Sin duda; de cabeza. El cuerpo tiene que acompañar pero la cabeza en el momento en el que se terminó Tokio pensaba en París. No quiero quedarme con la última sensación del hombro y además quiero público. No hacíamos más que mirar alrededor y pensar cómo sería con la gente aplaudiendo y gritando, con todo lo que supone estar en unos Juegos. Quiero llegar a París y vivirlo con la normalidad que todos añoramos".

Movimiento paralímpico

"El movimiento paralímpico ha mejorado muchísimo. En 1960 fue la primera vez que se celebraron unos Juegos PAralímpicos. He tenido la suerte de empezar en Sydney y disfrutar de una evolución maravillosa durante estos años. Ya tiene una envergadura muy grande. En el mundo somos mucha gente practicando este movimiento paralímpico. En Tokio una de las cosas que nos hizo mucha ilusión es que en el merchandising estaban juntos el logotipo olímpico y el paralímpico, y esto es muy importante. En España está muy arraigado el deporte inclusivo".

Mensaje a los niños

"Que se lancen. No es un camino fácil. A veces piensan cuando te ven por la tele que somos extraordinarios y no: somos gente que se ha esforzado mucho. Hay una teoría de las 10.000 horas. Llevo más de ese tiempo nadando y por eso he aprendido a nadar muy bien. Necesitamos buscar la excelencia; ahí se encuentra la perfección. Muchas veces la excelencia se encuentra entrenando".