Miroslav Djukic centra sus esfuerzos en "ganar los dos partidos” para apurar las pocas opciones de clasificarse para el 'play off' de ascenso. “Lo demás no depende de nosotros. Si ganamos los dos partidos, todo es posible”, confía.

El entrenador confirma que no ha habido contactos para valorar su renovación. El técnico responde sobre si cree que merece la continuidad: “No me pertenece a mí. Estoy orgulloso y contento de cómo está el equipo, del trabajo hecho, de las sensaciones, de los puntos conseguidos. Muy contento con el rendimiento del equipo, con la mejoría. Lo demás pertenece a otras personas. Yo sigo haciendo mi trabajo, no me distraen otras cosas. Solo miro a mi trabajo”.

A Djukic no le molesta que en los medios de comunicación se publiquen nombres de posibles entrenadores para la próxima temporada. “Yo dependo de mi trabajo. Siempre hay rumores, pero solo me importa mi trabajo; estoy contento con el trabajo que hemos hecho”, añade.

“¿Si se ha reconocido poco nuestro trabajo? No lo sé. El trabajo está ahí. Los números... No lo puede quitar nadie. Yo puedo decir misa... Pero los números están ahí y dicen que hemos hecho un buen trabajo”, argumenta.

Djukic ve “normal” la presión que rodea al banquillo del Sporting. “Es normal que un equipo grande como el Sporting tenga exigencia máxima. En Segunda, con todo el respeto, hasta el Lugo quiere subir a Primera. La exigencia es muy grande. Hasta los equipos pequeños pretenden subir. Es normal que un club como el Sporting, con su trayectoria, tenga exigencias máximas”, responde.

De seguir en el Sporting, Djukic asegura que “prolongaría los contratos a Molinero y Damián, son piezas importantes; en este equipo faltan pocas cosas por reforzar”. El entrenador agradece el respaldo que ha sentido de la plantilla desde su llegada.

El técnico serbio destaca el aspecto defensivo de su equipo: “Defendemos extraordinariamente bien, nos falta ser mejores en ataque. Esto viene también con confianza. Cuando lo cogimos nosotros, no estaba la confianza en un nivel muy alto. Este equipo, con confianza, tiene mucho margen de mejora”.

Además, Djukic no acepta que se diga que no cuenta con la cantera. “No es verdad que haya ausencia de canteranos. No es fácil ser titular indiscutible en este equipo. Ni otros jugadores más consagrados lo han conseguido. Tienen que seguir peleando. Pero pienso que, en estos seis meses, hemos dado cancha a muchos jugadores jóvenes”, precisa.

Sobre el Extremadura, el rival de este viernes, recuerda su victoria en Riazor: “Hay una gran igualdad en la categoría; si no entras bien a los partidos, pierdes con cualquiera”.