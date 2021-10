"Este equipo es ambicioso, no ha celebrado el empate"

El entrenador del Sporting, David Gallego, valora el empate de su equipo en el derbi asturiano ante el Real Oviedo.

SENSACIONES

“Veníamos a por los tres puntos. Este equipo es ambicioso y no se conformará nunca con el empate. Creo que el equipo entró muy bien al partido, el gol nos pesó. Nos reponemos bien. Iniciábamos bien, pero la toma de decisiones no era buena. El resumen es que entro al vestuario y veo a un equipo triste por la ambición que tienen. Querían ganar. Esa ambición, esa hambre… con ese sentir. Es para estar orgulloso de estos jugadores. Soy un privilegiado por entrenar a este equipo”.

¿POR QUÉ VILLALBA EN LA BANDA?

“Porque no tengo ni pxxx idea (ríe). Lo estoy diciendo en broma. Tenemos que saber de qué jugadores disponemos, qué puede pasar durante el partido. Os quedáis porque aparece en la ficha de extremo, pero queríamos que apareciera por dentro, a la espalda. En la primera parte lo hemos encontrado. El plan era fijarlo con el lateral. El discurso en la charla era: “Fran, juega donde te dé la gana, pero en defensa tienes que tapar al lateral”. Fran firma aquí como un jugador de banda que se mete por dentro. Es un jugador diferencial. Una cosa es de dónde parte y otra dónde recibe. Campu ha tenido una que se va, si chuta y marca hablaríamos de otra cosa. Lo que teníamos pensado se ha interpretado bien. Otra cosa es que lo hayamos encontrado. Fran seguramente va a volver a jugar ahí. Es muy bueno metiéndose hacia adentro”.

¿EMPATE ES JUSTO?

“Cada uno a su estilo. El Oviedo es un equipo que a nivel defensivo está bien trabajado y que crece desde atrás, de errores, transiciones… es su estilo. Nosotros, a través de proponer y generar ventajas. Le doy importancia al empate, no porque esté contento, porque me habría gustado ganar. Pero por cómo ha ido el partido, por las personalidad que hemos tenido, el seguir insistiendo, ir a buscar el partido hasta el final. Se puede considerar justo, aunque parece a poco”.

20 MINUTOS ENTRE EL 20 Y EL 40

“Tampoco nos ha generado nada el Oviedo. No recuerdo qué nos ha generado el Oviedo. Parece que solo se juega a ver qué genera el Sporting, pero el rival no nos ha hecho nada, que es una parte del juego. Los puntas nos tapaban y nos faltaba alternar movimientos en la última línea. No hemos pasado apuros en defensa. La segunda parte se ha corregido y el equipo ha insistido. El equipo es merecedor de este empate. Nos sabe a poco”.

OCASIÓN DE BASTÓN Y POSIBLE 2-0

“Son circunstancias. Me quedo con la opción de Campuzano, que se va contra la línea al empezar la segunda parte. El fútbol son momentos puntuales. El Oviedo, hasta el gol, no había chutado. Son pequeños detalles. Pese al ambiente y haber estado con el marcador en contra, el equipo ha tenido personalidad y orden. Me voy siendo optimista de cara a lo que nos viene”.

AMBIENTE DESDE LA SALIDA DE GIJÓN

“Es espectacular. Sabíamos que veníamos a un club histórico. Lo único que pido, que no me gusta, soy más de dar, pero invitaría a la afición que llene el estadio. Los necesitamos. Se está generando una comunión muy fuerte, muy chula. Juntos somos mucho más fuertes. Creo que haremos bueno este punto intentando ganar los tres el próximo día. Las probabilidades aumentan si tenemos el campo lleno. Los valores que tiene este club son los que tienen estos jugadores. La afición se lo agradece”.

MARC VALIENTE Y GUILLE ROSAS

“Tiene toda la pinta de que Guille ha vuelto a romperse. La tensión del partido… Marc estaba al límite, con una contractura y ha preferido no seguir arriesgando”.

QUÉ LE DIRÍA A LA AFICIÓN

“Es una ayuda impresionante, les damos las gracias, no les vamos a fallar en cuanto a compromiso. Los necesitamos. Que vayan a Gijón con la cara de venir el sábado al estadio. Vamos a ser más fuertes, seguro”.

¿SE HAN ESCAPADO DOS PUNTOS?

“La ambición del equipo es que el empate no se ha celebrado. No se conforma con venir aquí a empatar. Estaban tristes, callados. Es el resultado que es. Lo importante es lo que siente el jugador. He visto una ambición brutal y eso me gusta”.

AFICIONADOS DE LOS DOS EQUIPOS JUNTOS EN LA GRADA

“Por supuesto que se puede vivir con normalidad. Es el claro ejemplo. Los protagonistas son los futbolistas, pero hay que estar por la afición”.