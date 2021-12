“Este club necesita confianza, la clave será el verano de 2022”

Un empate para cerrar la primera vuelta. Los azules cierran el primer tramo de competición con 29 puntos tras empatar en Fuenlabrada. Luis Rueda analiza ese encuentro en DCA. “Es un partido muy trabado. La segunda parte no me gustó. No vi al equipo con la chispa necesaria para salir en juego combinativo, sin profundidad y ocasiones contadas con los dedos de las manos. Si es un equipo fiable, que concede poco, pero creo que hay que dar un paso más”, explica.

Rueda mantiene la valoración de la pasada semana. Le pone un notable a este Oviedo. “El desarrollo colectivo a nivel de estructura, de parámetros que se manejan en la categoría como presupuestos o límites salariales, aunque es algo matizable. Sigo opinando que hay seis, ocho equipos superiores a la plantilla total del Oviedo. El puesto en el que está es el que corresponde. También pienso que la palabra playoff la carga el diablo. Hay que estar ahí, sumar puntos, hay que jugar mejor, proponer más. En los últimos seis, siete partidos se juega todo”. Eso sí, cree que “la mejora está en el aspecto ofensivo, generar más”.

Respecto al mercado de fichajes, tiene claro con qué reforzar al Oviedo. “Sigo pensando que la carencia está por dentro. Lo pienso porque dos jugadores, si se suma Luismi son tres, son pocos para esta estructura. La plantilla, en sí, está bien. Tienes jugadores de muchos perfiles, muy diferentes, para cambiar el rumbo del partido. Una cosa es que los tengas y otra es que estén bien”, asegura.

Por último, lanza un mensaje de optimismo de cara al futuro. “Este club necesita confianza y tranquilidad. El Oviedo, para mí, no ha de fijarse en lo que ha de suceder de enero a junio, sería un error. La clave será el verano de 2022. Se ha consolidado algo que no se tenía. En lugar de cambiar 12 futbolistas, habrá que cambiar muy pocos. Ahí es donde hay que apretar. El Oviedo tiene una ventaja sustancial”, zanja.