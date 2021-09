"Este es el camino a seguir"

Segunda victoria de la temporada para el Real Oviedo y primera en el Carlos Tartiere. El entrenador azul, José Ángel Ziganda, analiza el triunfo de los suyos ante el Cartagena.

GANAS DE QUE BUEN JUEGO SE TRADUJESE EN RESULTADOS

"Muchas ganas. No terminábamos de cuadrar este día… con las ganas que teníamos de que viniese la gente. El equipo estaba haciendo las cosas para que llegase este triunfo. Ha sido hoy y contentos. Por cómo ha sido el partido. No nos podemos olvidar de para quién jugamos y qué quieren ver. Hemos podido darles un buen partido de fútbol. Contentos".

MARGEN DE MANIOBRA

"Los que están jugando lo están haciendo bien en los últimos partidos. La plantilla es amplia. Hoy quizás no necesitábamos cambiar el ritmo ni muchas piezas. Tenemos recursos para, en un momento dado, probar otras variantes y sacar otros jugadores que pudieran tener mejor día. A los últimos, es lógico, les puede faltar ritmo de entrenamientos. El camino es este. En cuanto a actitud, mentalidad. Con balón. Salir a por los partidos, hasta donde nos dé. Queremos ser capaces de conseguir algo consistente".

BORJA BASTÓN Y FONDO DE ARMARIO

"Arriba tenemos más gente, pero en el centro del campo estamos parecidos. Tampoco tenemos tanta gente, aunque algunos se pueden adaptar. Hemos cambiado otros jugadores, quizás pieza por pieza. Con la intención de mejorar y ver hasta dónde podemos llegar. Estoy contento por la plantilla, por los que juegan y no lo han hecho. Los que no han actuado, están siendo una guía para los nuevos, les están ayudando y están siendo vitales para que la adaptación sea rápida. Entre todos, queda mucho, tenemos una idea clara de por dónde queremos ir".

PORTERÍA A CERO

"Importante de cara a la confianza. Lo primero es ganar, y luego está ese orgullo, para defensas y porteros, de dejar la portería a cero. Ellos han tenido pocas oportunidades. De cara a la confianza hemos estado sólidos. Hay momentos donde toca defender. Los equipos sólidos son los que en los momentos malos son capaces de sujetarse".

SALIDA DEL EQUIPO AL CAMPO

"El equipo ha salido con la misma mentalidad que en Huesca y ante Lugo. Luego acertamos o no. Creo que la primera media hora de hoy ha sido buena. Haciendo de menos a un rival que, si le dejas, es peligroso. La confianza del resultado anterior se ha notado. El gol antes del descanso nos ha permitido luego jugar juntos y con tranquilidad".

IGUALA MEJOR INICIO DESDE ASCENSO

"No me dice mucho ese dato. Son pocas jornadas. Para bien o mal… no hago mucho caso a las estadísticas. Las puedo mirar para curiosidad. Esto va a ser largo para todos. El entrenador se fija en mejorar, en el día a día. Está bien el inicio, pero ya tenemos que pensar en Ibiza".