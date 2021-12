"Este es el camino, hicimos un buen trabajo"

Jorge Pombo analizó la actualidad del Real Oviedo tras la derrota ante el Real Valladolid (2-1) en el José Zorrilla. "El equipo está jodido porque hicimos mucho más de lo que el resultado refleja. Creemos que este es el camino a seguir aunque no tuvimos esa pizca de suerte que hay que tener. Ese es el camino; hicimos un buen trabajo", decía Pombo al inicio de su comparecencia.

Análisis de la segunda parte en Pucela

"Fuimos agresivos pero al final no te entran las que tienes. Ellos se cerraron muy bien. Faltó tirar un poco más a puerta pero los encerramos en su campo. En la segunda parte tuvimos el dominio del balón y del partido. Habrá otros partidos que entren. Ahora hay que pensar en Fuenlabrada".

Se resiste el playoff

"Cada partido es un plus. No pensamos tanto en el playoff sino en conseguir los tres puntos. No depende sólo de nosotros sino de otros equipos. Lo que está en nuestra mano es ganar y hacer un partido como tiene que ser: compitiendo y dejándonos todo. Lo principal es sacar los tres puntos".

Su nivel personal

"Me encuentro bien físicamente. Con confianza. El míster me necesita para esos momentos en los que hay que ir más a por el partido y estoy a su disposición para lo que necesite".

Cómo se gestionan los errores de los compañeros

"Estaba la afición del Oviedo que fue la primera que animó a Joan cuando tuvo el error. El error lo tiene todo el mundo, no ocurre nada. En el portero es lo que más se ve. Confiamos en Joan y Joan en nosotros. Igual que en Borja; el que lo tira es el que falla. Ahora pensar en Fuenlabrada".

Buenas sensaciones en las derrotas

"Es importante irte con buenas sensaciones. A veces prefieres ganar que no tener buenas sensaciones pero a veces es importante sabes que haces las cosas bien ante equipos grandes. Fuera de casa tenemos ese control de balón, ese control de juego... pero al final hay que pensar en sacar los tres puntos de Fuenlabrada y seguir con esas buenas sensaciones".

Menos vacaciones este año

"No pensamos en las vacaciones si no en ganar en Fuenlabrada. Estamos tranquilos y hay que ir a por todas".