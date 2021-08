"A estas alturas, me interesaba un proyecto como el del Unión Financiera"

A sus 42 años, Gonalo Carou se resiste a dejarlo. El experimentado pivote argentino, con once Mundiales y tres Juegos Olímpicos a sus espaldas, inicia una nueva etapa en el Unión Financiera Balonmano Base Oviedo de la Primera Nacional. El refuerzo de lujo del equipo carbayón se expresa en Deportes COPE Asturias tras sus primeros días en el club. "Estoy contento. Conocí a mis nuevos compañeros, saludé como parte del equipo al entrenador, a los dirigentes, con la ilusión de lograr los objetivos".

Para Carou no ha habido sorpresas respecto a lo que se ha encontrado. "Era corroborar las ganas que me dijeron que tenían los chicos de subir a Plata, la seriedad del cuerpo técnico, de Ricardo Margareto. Sabía lo que me iba a encontrar porque había hablado con excompañeros que ahora están en el club, como Nacho Huerta o Richi Díez", expone. El jugador del equipo asturiano asume que "a estas alturas de mi vida deportiva, me interesaba tener este proyecto, de volver a ganar. El año pasado fue difícil, pero no había esa presión necesaria para competir. Ganando, las cosas te sonríen más. Tuve opciones de irme a equipos de superior categoría, pero no me llamaba mucho. Me interesó estar cerca de León, que es donde va a estar la familia y seguir aprendiendo, más desde el lado del cuerpo técnico, prestar atención al trabajo de Ricardo Margareto y quizás lanzarme a eso de ser entrenador".

Ahora, su labor, además de ser un referente en la cancha por su calidad también se basará en transmitir todos sus conocimientos de balonmano a los más jóvenes. "Ojalá pueda enseñarles y ellos puedan aprender. Siempre busqué que mis compañeros crezcan. Me quedo con el cariño y el respeto de todos mis compañeros. Siempre soy un tipo que se lleva el respeto de sus compañeros", asegura.

Gonzalo Carou tiene una trayectoria intachable en el mundo del balonmano. Además de su gran currículum con Argentina, es el extranjero con más partidos disputados en ASOBAL, competición en la que hace dos campañas fue elegido como mejor defensor. "Hay bastante experiencia. Tuve esa suerte en mi carrera. Me fue bien. Empecé a jugar a este deporte casi de casualidad. En el colegio hasta los 18 años, que empecé a jugar en Argentina, en River. Me vieron en Arrate, me trajeron y fui creciendo deportivamente. Nunca pensé que fuera a conseguir ni la cuarta parte de lo logrado. Con esta edad, si no tengo experiencia, complicado", bromea.

Y es que más allá de ser una eminencia en el balonmano español, Carou es un referente en su país, Argentina. Sin embargo, el pivote huye de elogios. "Es raro. Para el jugador es raro lo que significa. Me sorprendió. Salí en el Olé, me dedicaron una página entera. Viví más de 20 años en España y no me doy cuenta de lo que significo. Cuando me cruzo con deportistas en los Juegos Olímpicos, pienso que no me conoce nadie. Pero allí la gente me dice que me conoce, que soy un referente... me choca, pero es algo que hay que disfrutar. Es lo lindo del deporte", zanja.