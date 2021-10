"No estamos para descansos, los que estén bien, jugarán"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analiza la actualidad del equipo en la previa del encuentro ante el Málaga.

¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO?

"Más o menos bien. Luismi ha entrenado con el equipo con todos los contenidos. La intención es que venga convocado. Le falta ritmo, pero esperamos contar con él y si nos tiene que echar un cable estará disponible en esa posición en la que andamos limitados. Alejandro anda con una sobrecarga. Valoraremos, pero teniendo gente, ahora te diría que no estará. Javi Mier tuvo una contusión, un golpe, le va a tener parado un par de semanas mínimo".

¿PUEDE HABER NERVIOS?

"Me mantengo en lo que dije. Es el fútbol en general, las perspectivas, los entornos, las urgencias. En todos los sitios aprietan. Aunque las miradas sean parecidas en unos sitios y otros, no sé si la presión, exigencia… En Huesca se cesó al entrenador porque eran un recién descendido y parece que tiene que subir en mayo; aquí se palpan urgencias, pero en Málaga, con un punto más, están tranquilos. Tenemos que ser partícipes de este circo que está montado que nos encanta a todos y queremos vivir de él. No queda otra que asumirlo y aceptarlo. Hay cosas que estamos haciendo bien y hay otras que no estamos haciendo nada bien. Los partidos de casa nos están penalizando".

EL TARTIERE

"Podríamos analizar uno a uno, pero cuando los números son así… Cada partido fue diferente, pero no los hemos sacado. Hemos de darle una vuelta. De seis solamente hemos ganado uno. Por ocasiones, parece que habíamos podido obtener más, pero la realidad no es así. Si queremos estar donde quieren estar 15 equipos de Segunda, tenemos que mejorar ahí. Se trata de ganar. Nos gusta jugar bien. En Ponferrada no fue nuestro mejor partido, pero se trata de ganar".

AMBIENTE ESTA SEMANA

"Lo noto parecido a la semana pasada. No soy un buen termómetro. Mi entorno no es muy amplio".

POMBO, ¿QUÉ LE FALTA PARA SER TITULAR?

"Nada en concreto. Lo puedo ver en la izquierda, o depende del tipo de partido… Arriba estamos jugando con Bastón y Samuel. No tiene nada en su contra. Ha tenido actuaciones muy determinantes, esperemos que siga así. Se está ganando minutos. Esperamos seguir teniendo esta competencia, que es buena. Dentro de esa igualdad, hay alguno que se queda fuera".

LLEGA UNA SEMANA EXIGENTE, ¿SE PLANTEA DAR MINUTOS A TODOS?

"De todos no lo sé. Pero sí habrá cambios. Hubo rotaciones. Es la idea que tiene mi cabeza. Pienso en el domingo. Son muchos partidos. En cualquier momento hay un chispazo, que no terminan de arrancar, o se produce ese chispazo para ir para arriba".

¿PIENSA DAR DESCANSOS ANTE EL MÁLAGA?

"No estamos para respiros. Si están bien, jugarán. Será el equipo que tenga más opciones. Lo único que está en mi cabeza es Málaga".

PARTIDOS ANTE TRES EQUIPOS LLAMADOS A ESTAR ARRIBA

"Solo pienso en el Málaga. Es uno de esos 10-15 equipos como nosotros, que nos encantaría estar en la lucha por subir. Ha fichado bien, de la categoría y muy buenos. Tienen un entrenador nuevo que se está adaptando bien a sus jugadores. Lleva el año con relativa tranquilidad. Cada partido es diferente".

BORJA SÁNCHEZ Y SU FUTURO, ¿LO RENOVARÍA YA?

"Qué pregunta. Lo está jugando casi todo. Siempre que ha estado en condiciones ha jugado. Cuando no lo ha hecho ha sido por molestias. La respuesta está en su confianza".

IMPORTANCIA DEL PARTIDO ANTE EL MÁLAGA, ¿PUNTO DE INFLEXIÓN?

"Sí puede ser. Creo que es un partido importante. El partido del Burgos nos hizo daño. Cuentan los puntos y la clasificación. Si sumamos la mal llamada mala suerte y la derrota de Burgos con un mal partido, te quita un poco de confianza, a la gente le queda mal sabor de boca. La gente quiere que ganemos. Es la siguiente oportunidad en casa tras el partido de Burgos.Queremos darle una alegría a la afición. Significa ver todo de otra manera".

¿CÓMO ESTÁ ÉL?

"Cuando hay cosas que no salen, no voy a decir que estoy a gusto y encantado. Son situaciones incómodas en las que hay que saber convivir y saber lidiar. Se tiene que desviar poco de su idea, dejar influenciarse poco y creer en lo que se hace. Tenemos un camino e insistimos en las cosas buenas. Acepto cómo es el fútbol e intento dejarme influir poco, si te dejas influir por el ruido, te arrastra. Es lo que le diría a un compañero, que estuviera tranquilo, que mantuviera la calma… Esos consejos que son fáciles de darlos, intentar llevarlos a cabo".

OBENG Y BASTÓN

"Por ahora, están en buen momento los dos, se compenetran bien. Tienen características muy diferentes, pero lo que le falta a uno lo tiene el otro y viceversa. Son delanteros que están creando mucha incertidumbre en las defensas contrarias. En cualquier momento pueden hacer daño. Nos tenemos que aprovechar de sus fortalezas".