"Estamos bien en defensa, tenemos que mejorar en ataque"

El entrenador del Sporting, José Alberto López, no se encuentra preocupado por los dos empates conseguidos por su equipo hasta la fecha, pero reconoce que "no pensamos en otra cosa que no sea ganar el domingo. Pensamos en lo que nos tiene que acercar a ganar. Queremos ver un equipo con intensidad y fútbol; ser un equipo que genere muchas ocasiones de gol". José Alberto apunta que ""me encantó el equipo en Girona y ante el Rayo no me gustó" y añade que "a nivel defensivo estamos haciendo buen trabajo, a pesar de los datos que dicen que nos tiran mucho a puerta, porque ocasiones claras nos hacen pocas. Tenemos que mejorar en ataque". Además, el técnico admite que tiene claro el once y no descarta un cambio de sistema ante el Albacete.