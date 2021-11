"Estamos asimilando, sabíamos que las posibilidades de jugar ante el Sporting eran bajas"

El martes 30 de noviembre la ciudad de Gijón vivirá un hito en lo futbolístico. Un partido oficial de Copa del Rey entre el Ceares y el Sporting. El Molinón será el escenario de este encuentro tan especial. Desde el club de La Cruz aún reconocen estar “asimilando” todo lo sucedido en las últimas horas. Así lo explica su vicepresidente, Xosé Estrada, en Deportes COPE Asturias. “Estamos locos con todo el tema organizativo. Intentamos responder todas las cuestiones que nos plantean los socios y toda la gente de Gijón”.

Lo que tienen claro es que lo catalogan como “uno de los partidos más importantes de la historia del club” y admiten que toda esta situación “nos coge un poco por sorpresa. No esperábamos al Sporting. No era algo que contempláramos, era una posibilidad difícil. Queríamos un equipo atractivo, que marcase si podíamos jugar en La Cruz o no. Cuando tocó el Sporting fue un boom en la ciudad”.

Eso sí, las relaciones entre ambos conjuntos son más que cordiales desde la celebración del encuentro de fútbol femenino en El Molinón en 2019. Además, muchos de los socios del Ceares son abonados del Sporting. “Son dos mundos distintos. Si te gusta el fútbol y eres de Gijón, hay un fútbol profesional, una macro industria basada en el espectáculo, a la que los clubes tuvieron que ir adaptándose. Luego están otros niveles, un fútbol más cercano, que se parece más a lo que había antes. Son dos mundos distintos que rara vez se cruzan”, apunta Xosé Estrada.

Sobre la decisión de jugar el partido en El Molinón y no en La Cruz, el vicepresidente responde. “En La Cruz tenemos una inspección federativa que nos autoriza para jugar la Copa en función del rival. Con unos rivales sí y otros no. Al ser ante un equipo de LFP se declara como televisable. Desde ese momento, los horarios de televisión son a última hora de la tarde y no tenemos luz artificial ni altura suficiente en los graderíos para el tipo de tomas que requiere una retransmisión profesional. La Federación nos había contactado para meter una grúa para las cámaras. Se suman otros problemas. Con estos equipos, las cuestiones de seguridad y aforo tienen unos requerimientos más amplios. Además, no tenemos dependencias para los medios. No hay ni sala de prensa. Ya anticipábamos estas situaciones. Hay algunos socios cabreados por no jugar en La Cruz, lo puedo entender. Era algo complicado”, zanja. Pese a todo, lo tienen claro. “Hay que intentar disfrutar al máximo. Jugar en El Molinón es la solución que hay. Tras el sorteo, la Federación ya notificó que no autorizaban jugar en La Cruz”, concluye.