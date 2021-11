"Estamos apenados, pero orgullosos por el partido del equipo"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analiza el encuentro de su equipo ante el Eibar.

VALORACIÓN

“Por cómo se ha comportado el equipo y por el campo que es Ipurúa, cómo aprieta el Eibar y como estaba jugando en casa. La actitud y la mentalidad han sido buenísimas. El juego, también. En todo momento hemos intentado ir a por el partido. Creo que el resultado para nosotros es duro. ES fútbol, se trata de acertar. Hasta que no pite el árbitro no acaba el partido. Es una desgracia grande, estamos apenados, pero orgullosos por el partido que ha hecho el equipo. No es fácil hacerle de menos, hacerle jugar así al Eibar. Ha sido un mérito enorme. Es una pena no llevarnos nada”.

DINÁMICA DEL EQUIPO

“Creo que ha sido de lo más completo que hemos hecho fuera de casa, pero sin el resultado. En cuanto a la racha de juego, el equipo tiene una línea regular. Como a todos nos cuesta ganar. Ese juego hay que reflejarlo en el marcador y cuesta. Tenemos que ser optimistas. Tenemos dos días para recuperar; el sábado tenemos buena pelea. Toca recuperar lo mejor posible. Toca quedarnos con las cosas buenas que hemos hecho hoy”.