“Yo le estaba gritando a la televisión como un auténtico poseso, estaba diciendo: 'por favor, que alguien le diga al árbitro que se ha equivocado'. Es que era clarísimo. A la novena el VAR nos dio la razón. Esta jugada era muy clara”. Heri Frade cuenta en DCA su reacción tras el penalti pitado por una acción defensiva de Borja Sánchez, finalmente revisada y modificada por el videoarbitraje.

El periodista de Deportes COPE cree que “algún jugador de los no habituales demostró en Sabadell que, un poco arropado, sí puede tener cierta continuidad en el once”. “Reconozco que en la previa, cuando vi el equipo titular, pensé que vaya h... que tiene Ziganda. Era un once con riesgo. Pero el entrenador al final ve más allá de los nombres: la situación muscular de la plantilla, los estados de forma... Además de las sanciones y las lesiones. Esos imponderables que hacen, como dice Luis Rueda, que muchas veces no haya que poner en entredicho la decisión de un entrenador sin saber todo lo que hay detrás”, explica Frade.

Heri destaca la aportación de los jugadores del Vetusta, que “tienen un buen trato de balón”, y de Sangalli, “un jugadorazo para la categoría”. Sobre la cantera, añade: “El hecho de ser o no de la cantera, o de Oviedo o de Asturias, no tiene que ser una ventaja ni un inconveniente para estar en el primer equipo. Es más un motivo de orgullo para los que estamos fuera. Dentro es importante porque cuanto más aporte la cantera, los jugadores que formas, más ahorras en el primer equipo. Pero tiene que ser un proceso con garantías, como hacen la Real Sociedad o el Villarreal en Primera”.

En su análisis en DCA, Heri Frade valora a José Ángel Ziganda, quien “le está sacando jugo a un cactus”. Y para enero se pide “un centrocampista y un delantero” para ofrecer más argumentos a la plantilla del Real Oviedo.