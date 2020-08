"Estaba contento en el Sporting, pero es una buena oportunidad"

Las últimas horas han sido muy intensas para Pablo Lago. El técnico asturiano comenzó la semana preparando informes para Javi Rico, director deportivo del Sporting, y la ha terminado siendo el segundo entrenador de la Ponferradina. El de Vegadeo recibió una propuesta del conjunto berciano para convertirse en el asistente de Jon Pérez Bolo. Este viernes ha explicado su decisión en Deportes COPE Asturias. "Fue todo muy rápido, en prácticamente 24 horas. Esta semana Bolo se pone en contacto conmigo y me hace la propuesta para acompañarle en la Ponferradina. Han sido gestiones muy rápidas, con la velocidad que requieren estas cosas porque, además, los equipos ya están entrenando. Algo inesperado, a estas alturas de temporada, incluso me ha cogido de imprevisto", reconoce.

Lago asegura que la opción de la Ponferradina era "muy interesante" y admite haber valorado mucho la decisión."Estaba muy contento en la faceta que estaba realizando en el Sporting. Me ha permitido mejorar y conocer un apartado como la secretaría técnica. Cuando llega algo así y tú estás bien, cuesta más decidir, sobre todo si tiene que ser tan rápido", apunta. El nuevo segundo entrenador de la Ponferradina se muestra muy agradecido al conjunto sportinguista. "Nos ha cogido de imprevisto, también al club. Tanto Javi Rico como Noé Calleja lo han entendido perfectamente. Se ha podido solucionar rápido. El fútbol no para. Tengo que agradecer a Javi y a Noé haber estado en el Sporting. He aprendido mucho. Ojalá en un futuro volvamos a encontrarnos. Esta experiencia que llevaré me ayudará a ser mejor y a estar más preparado", expone.

En El Toralín volverá a encontrarse con Jon Pérez Bolo. "Hemos jugado en el Rayo y en el Numancia; este año hemos coincidido viendo fútbol de Segunda. Tenemos buena relación. Esa llamada viene dada por la confianza que tenemos", expone.