"Lo de esta temporada no se parece a la anterior"

"El vestuario quiere que llegue ya el miércoles a las 21:30 horas. Salir con todo y sumar los tres puntos, que los necesitamos para salir de abajo y cambiar esta dinámica". Alejandro Arribas, capitán del Real Oviedo, explica la necesidad de pasar página y de ganar el segundo partido de la temporada. Los azules recibirán al UD Logroñés en un momento muy complejo y en zona de descenso.

"Hay que tener tranquilidad, esto acaba de empezar, con dos victorias seguidas cualquier equipo se sube arriba. Se ha visto con el Lugo o el Albacete", explica el central.

Arribas niega que la actual temporada tenga semejanzas con la anterior. "No, yo creo que no (tiene que ver). El equipo trabaja muy bien. En todos los partidos de esta temporada hemos tenido la posibilidad de ganar o empatar. El año pasado eso no ocurría, sufrimos derrotas abultadas, sin posibilidad de puntuar. El equipo sabe lo que sufrió la pasada temporada. El cuerpo técnico lo hizo bien y y hay que darle un voto de confianza, creo que se lo merecen. Este equipo va a salir adelante y vamos a por todas este miércoles", responde.