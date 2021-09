"Está saliendo todo rodado, pero toca ser humildes"

El centrocampista del Sporting Pedro Díaz valora el buen arranque de temporada del equipo rojiblanco.

¿CÓMO VE AL EQUIPO?

“Está saliendo todo rodado. Hay que ser humildes y seguir trabajando. Hay que ser constantes. Estamos haciendo un grupo increíble. Así que imagínate”.

¿QUÉ HA CAMBIADO RESPECTO AL AÑO PASADO?

“Se nota bastante estar un segundo año juntos. El hecho de estar en una pretemporada donde se conocen a la mayoría de jugadores. Los que se fueron integrando como si estuvieran”.

¿Y EN EL APARTADO PERSONAL?

“Estoy muy contento. Me preocupo por lo que viene. En ser constante. Dentro y fuera. Ser competitivo cada semana”.

¿CÓMO VALORA EL LIDERATO EN UNA TEMPORADA QUE SE PREVÉ MÁS IGUALADA?

“En Segunda, aunque no estén Espanyol o Mallorca, hay equipos que te generan competencia. En Segunda cada partido es un mundo y hay que competirlo hasta el final. Que tengamos este inicio no quiere decir que acabemos así. En algún momento las cosas no vendrán bien y hay que saber afrontarlo”.

¿MEJOR MOMENTO EN CUANTO A JUEGO DEL EQUIPO?

“Te diría que sí. Cada jugador tiene en mente lo que trabaja cada semana y eso en el campo sale solo”.

¿QUÉ LE PIDE GALLEGO?

“Al final, David quiere sacar lo mejor de mí. Me pide lo mismo que el año pasado. Me preocupa trabajar el apartado defensivo”.

FRAN VILLALBA

“Desde fuera se ve como desde dentro. No falla un pase. Los controles los hace perfectos. Es fácil jugar con él. Te lo digo yo y todo el mundo. Con su calidad es fácil jugar con él”.

IPURÚA

“Es un partido más. No hay que ponerle nombre. Cuando pite el inicio hay que ser constantes hasta el minuto 90”.