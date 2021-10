"Está claro que cuando se empata tanto es por algo"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, comparece en la previa del partido ante la Real Sociedad B.

NÚMERO DE EMPATES

“No te creas que no le damos vueltas. Repasamos los partidos y las circunstancias que se dan. Está claro que cuando se empata tanto, algo pasa. Lo positivo, que el equipo no se entrega nunca y compite. Lo no tan positivo es qué nos falta para dar ese paso. Repasado todo, hay partidos de todo tipo. Como el de Lugo, que lo tenías ahí. Con el Ibiza podía pasar cualquier cosa. Hay partidos más cerrados… por una cosa u otra, no terminamos de sacar los tres puntos, hablando de manera ambiciosa y crítica. Nos queda quedarnos con las cosas buenas y ver qué podemos hacer. Cuando empatas puedes estar cerca de ganar. Qué nos falta para dar ese pasito. Los partidos se deciden en mínimos detalles en las áreas. En la categoría se empata mucho”.

¿EL EQUIPO MERECIÓ MÁS GANAR QUE PERDER?

“Da rabia. El de Tenerife fue cerrado. Si fuese a los puntos como en boxeo, merecimos más. En Girona, también. Parece que mereces algo más, que no se termina de traducir en puntos. Habrá que ser más ambiciosos y exigentes. Hay cosas como el espíritu, la organización defensiva… pero cuando hemos tenido oportunidades de sacar, en el plano ofensivo, nos ha costado. Vamos a ser optimistas. Estamos cerca, hacemos cosas bien”.

PARTE DE LESIONES

“Pierre no va a llegar. Está dando más guerra. No es una lesión grave, puede correr, hacer giros… Pero el golpeo le molesta. Viendo la experiencia, preferimos ser precavidos y esperar. Luismi sigue evolucionando y haciendo cosas a buen ritmo”.

TRES PARTIDOS EN UNA SEMANA

“Le daremos vueltas, eso seguro. Hay jugadores que no juegan porque no hay sitio para todos. Habrá oportunidades para todos, casi seguro. Veremos cómo se van desarrollando los partidos”.

¿TIENE CLARO EL ONCE?

“No lo tengo claro. Creo que me conocéis. Tenemos partido entre semana, tenemos algunos jugadores con molestias. Tampoco estamos en situación de arriesgar. Tenemos jugadores que pueden actuar en su lugar”.

¿ESTE AÑO MÁS DUDAS CON LOS ONCES?

“También puede ser. El año pasado gente con molestias igual jugaba sí o sí. Este año se abre un abanico de posibilidades”.

¿SE VALORA LO SENTIMENTAL PARA EL ONCE? CASO DE SANGALLI

“Valoro todo. Depende del momento del jugador, circunstancias… Si tienes dudas, sí puede ser un punto a favor o en contra. En este caso sería un punto a favor. Si Marco está en condiciones nos da mucho. Tiene vida, energía, influencia en juego ofensivo”.

¿MÁS COMPETENCIA EN BANDA DERECHA?

“Son tres jugadores que, viendo experiencia del año pasado. Viti se ha añadido. Es bueno para nosotros. Viti ha jugado en la izquierda o de punta”.

¿REFORZADOS TRAS EL DERBI?

“Estoy contento. Les dije el domingo que mi cuerpo no me pedía celebrar nada. Le das vueltas a cómo se escapó. Tengo la sensación de que nuestro público se quedó contento con actitud y a uno le llega. Es lo que he podido percibir. Eso le deja satisfecho. Que la gente se quede satisfecha con actitud, disposición… eso te refuerza, pero esto se trata de ganar y que se escape así… ante un gran rival, le hicimos partido incómodo, pero se te queda regustillo. No celebramos nada, pero que la gente vea que el equipo lo ha dado todo, ha jugado el derbi como hay que jugarlo… se recompensa así”.

RIVAL Y ESCENARIO

“Es un campo espectacular, de Europa. Sabemos que el césped no debe estar bien. Es un rival que juega bien al fútbol. La Real lleva haciendo bien las cosas en primer equipo y fútbol base. Le están dando continuidad a la idea. Sabemos lo difícil que es tener un filial en Segunda. Hay chavales que están jugando con asiduidad en el primer equipo. Cuando juegan arriba están demostrando el nivel que tienen. Es un filial de calidad que está planteando problemas a los equipos. Quieren competir todos los partidos, pero juegan más liberados de presiones. Están bien trabajados, juegan con soltura del filial, pero tienen organización defensiva”.

SIETE SIN PERDER

“Preferiría más puntos. Depende de las circunstancias del partido. Cada uno es diferente. Si vamos a los de fuera, Ibiza acabó siendo toma y daca. Zaragoza, también. Pudieron caer de cualquier lado. Parece como que vas, pero no terminas de coger ese rédito. Veremos qué se da el domingo”.