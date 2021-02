"Espero que en Oviedo se me recuerde como ese delantero que lo daba todo"

José Verdú, "Toché", sigue disfrutando del fútbol. Ahora, lejos de los focos de la Segunda División, forma parte del Orihuela, en la categoría de bronce del fútbol español. Cerca de su casa y de su familia, disfruta del fútbol "sin tanta presión como antes". Sin embargo, este sábado estará muy pendiente de lo que suceda en Cartagonova, en el encuentro entre dos equipos que le han marcado en su trayectoria, el Oviedo y el Cartagena. "En Cartagena estuve dos años, me trataron genial, y en Oviedo viví de mis mejores años como futbolista, solamente tengo buenos recuerdos", explica el delantero murciano.

El atacante sigue de cerca al conjunto oviedista, donde asegura "haber vivido de los mejores años de mi carrera". Toché ve los encuentros de los carbayones siempre que puede. "Hay plantilla para estar más arriba, pero los resultados son los que son y esperemos no pasar apuros como el año pasado", explica el goleador. El delantero apunta que haberse marcado las expectativas del sexto puesto en las últimas semanas "puede haber sido uno de los fallos" y recalca que "en Segunda, de nada sirve ponerse esas metas. Aunque se diga mucho, hay que ir partido a partido. Ponerte objetivos altos te despista".

Toché reconoce tener buenas referencias de Ziganda como técnico y admite que la llegada de Borja Valle en el mercado invernal, con quien guarda buena relación es "un gran fichaje, espero ver al jugador con el que yo disfruté en el Oviedo. Tiene calidad y talento". También cree que el nueve del equipo azul, Blanco Leschuk, es un jugador distinto a lo que él era. "Blanco es un nueve del que se puede aprovechar otro nueve. Genera ocasiones y juego de espaldas. Es un buen fichaje, pero ha de empezar a hacer una buena cifra de goles para que el equipo no sufra", asegura Toché.

De momento, nadie ha alcanzado sus cifras goleadoras desde que los carbayones regresaron a Segunda. El murciano anotó 17 goles en dos temporadas consecutivas. "Estaba muy bien acompañado. Yo era un jugador que acababa las jugadas. Estaba rodeado de grandes jugadores. Tenía grandes pasadores. Estoy contento por haberlas hecho, que ahí queden. Espero que en Oviedo se me recuerde como ese delantero que daba todo", apunta. En ambas ocasiones, la fase de ascenso estuvo muy cerca. "Nosotros peleábamos por estar en el 'play off'. Ahora se valoran más aquellos años en los que no pasamos apuros".

Tras jugar este jueves ante el filial del Levante, el domingo se medirán al segundo equipo del Valencia. "Los filiales son muy fastidiados. Corren mucho... tengo 38, los ves... y van en moto", bromea Toché. Lo que sí reconoce el murciano es que ahora le toca "tirar de veteranía, estar cerca del área y del gol. Estoy disfrutando del fútbol sin tanta presión".