"Espero que Dani Martín siga en el Sporting, sería bueno para el club"

Jorge Meré es uno de los jugadores veteranos de la selección sub-21. En Italia, donde estos días se disputa el Europeo, le toca ejercer el rol de capitán con otros jugadores que no tienen su rodaje en el combinado nacional. Uno de ellos es el guardameta del Sporting Dani Martín. "Sí que estoy pendiente de él, me presta mucho estar con Dani. Cuando estás con alguien de la tierra, es bonito", apunta el defensor. Sin embargo, Meré ha destacado que no ha hablado con él de su futuro. "Son cuestiones privadas, espero que siga en el Sporting, porque sería bueno para el club, decida lo que decida será totalmente respetable". También se pronuncia sobre la llegada de Javi Fuego. "Claro que me gusta, tiene experiencia en Primera, conoce el juego y tiene calidad", reconoce Meré.