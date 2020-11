"Espero llegar a los 200 partidos y que sea en Primera"

El Real Oviedo atraviesa un momento dulce. Con tres triunfos consecutivos, los azules miran hacia la zona noble de la tabla. El defensa Christian Fernández, uno de los hombres con más relevancia del equipo, se ha pasado este miércoles por Deportes COPE Asturias para valorar el presente del club azul. “No es sencillo ganar tres partidos seguidos, pero creo que conformarnos con ello sería cometer un error. Si de algo ha carecido este equipo en los últimos años es de regularidad. Es la asignatura pendiente, conseguir una línea sostenible”, apunta.

En ello tiene que ver la figura del entrenador. Para Christian Fernández, “Ziganda es un hombre trabajador. Esta semana nos está metiendo más caña si cabe. Dice mucho de la ambición que tiene como entrenador. Quiere que el equipo siga con mejoría. Se han conseguido tres victorias importantes. Antes no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Eso sería cometer un error que no beneficia a nadie”, admite.

Christian Fernández ya suma 151 encuentros con la camiseta del Real Oviedo. Algo que para hace que el defensa cántabro se sienta “orgulloso de estar consiguiendo esa cantidad de partidos con una camiseta con la que me siento identificado”. El jugador azul tiene un objetivo en mente. “Espero poder llegar a los 200 partidos y que sea en Primera División. Sería un colofón bonito a mi carrera. Sé que es difícil, pero no pierdo la ilusión, sería la despedida soñada”.

Durante sus cinco temporadas en el club azul han ido pasando distintos entrenadores, pero con todos ellos se ha consolidado en el once. “La confianza surge de mí mismo. Es algo que me ha acompañado siempre. Veo motivación en la dificultad”, apunta. Y pese a sus 36 años, que le hacen convertirse “en el abuelo del grupo”, se siente “importante. En el entorno hay estímulos que te hacen motivarte y ver que vas a dar mucha guerra”.

Respecto a su renovación, este verano, el defensa no se vio nunca lejos del Real Oviedo. “En toda conversación las dos partes intentamos hacer fuerza y llevar las negociaciones hacia nuestro lado. No me he planteado nunca salir de este equipo. Mi objetivo era acabar mi carrera aquí. Por eso hice los sacrificios que entendía que debía hacer”, admite.

Quien no renovó su contrato fue Saúl Berjón. “Siempre te preocupas por quien es tu amigo”, apunta Christian Fernández. “Tras estar tantos años juntos y haber pasado por momentos mejores y peores, está claro que te preocupas por su situación. Su objetivo era retirarse aquí. No hubo acuerdo, es una cosa entre ellos, no me puedo meter. Para mí supuso una decepción que el capitán no siguiese en el club y pudiésemos retirarnos de la mano. Espero que sea feliz en Burgos. El contacto sigue y la amistad continúa”, asegura.

Tras ser uno de los capitanes en pasadas temporadas, este año no porta el brazalete. “Fue una decisión personal y consensuada con el cuerpo técnico y con el club. A pesar de llevar tiempo en la entidad y de sentirme importante y uno de los líderes, entendí que era necesario sumar más gente a esa responsabilidad”, reconoce. Es por ello por lo que dio un paso al lado para que otros jugadores se sintieran más importantes.

El defensa del equipo azul no está pendiente de los topes salariales de los clubes de Segunda, una información conocida este martes. Pero sí admite que el Oviedo es “un club privilegiado. No todos los equipos pudieron mantener el salario de sus empleados en el confinamiento, algo que el Grupo Carso sí hizo posible. Lo importante es que contamos con Carso y con la figura de Arturo Elías, que se preocupa del día a día, que no nos falte de nada. Es fundamental notar la cercanía del propietario”, considera el cántabro.

En este primer cuarto de temporada uno de los temas que está encima de la mesa es el objetivo que debe tener este Real Oviedo. Christian Fernández no renuncia a la palabra ascenso, aunque es consciente de las dificultades que eso entraña en una categoría como Segunda División. “Las expectativas siempre son altas. Siempre empiezo la temporada con la ilusión y con la necesidad de subir a Primera División, que es donde tiene que estar un club como el Real Oviedo. La realidad te marca los objetivos. El año pasado las expectativas eran las mismas, pero hubo que luchar casi hasta la última jornada para no descender en el año en el que la salvación estuvo más cara”, concluye.