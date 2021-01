El Espanyol mantiene su negativa a la salida inminente de Campuzano

ESCUCHA LA INFORMACIÓN CONTADA HOY EN DCA.

No hay un cambio de última hora. El Espanyol se mantiene inflexible y no permite que Víctor Campuzano adelante su viaje a Gijón. El delantero, con contrato con el Sporting a partir de julio, tiene muy difícil incorporarse antes al equipo asturiano.

El Sporting ha intentado que Campuzano sea su refuerzo invernal, pero el Espanyol sigue firme. En la entidad catalana saben que su jugador ha firmado ya con el Sporting en los primeros días de enero de cara a los siguientes cursos, pero no quiere facilitar un desenlace inminente de la operación.

Campuzano, que no cuenta para su entrenador, tampoco fue protagonista en el partido de la Copa del Rey contra Osasuna, pero el Espanyol no quiere reducir el número de jugadores en una temporada compleja. En Barcelona pretenden estar preparados para una posible acumulación de bajas y no desean reforzar a un rival de la zona alta y que también pugna por el ascenso a Primera.

Así las cosas, el futuro inmediato de Campuzano solo variaría en caso de que el Espanyol afronte el fichaje de un futbolista para su ataque en los últimos días del mercado invernal. En este sentido, actualmente no existe ninguna operación abierta. En el Espanyol no hay urgencias por reforzarse salvo que algún miembro de la plantilla reciba una oferta irrechazable y salga del equipo.

El Sporting, que está en contacto continuo con Campuzano, sabe desde el inicio del año que se enfrenta a un objetivo complejo. Por ello, la dirección deportiva tiene en su punto de mira otras posibilidades para reforzar una zona del campo que ahora cuenta con Djuka y Pablo Pérez como únicas opciones en el primer equipo.