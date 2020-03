"Han sacado partidos por el orgullo que les da su escudo"

Manuel Mosquera, el entrenador del Extremadura, cree que “el Oviedo es un gran equipo”. “A lo largo de la temporada han sacado partidos por un orgullo que les da su escudo, que es muy grande. El otro día sacaron un partido muy importante por orgullo, por casta”, ha comentado este viernes. Sobre el cambio de entrenador, “Ziganda lleva dos semanas, hasta la tercera o cuarta semana no se verán más cosas de él”.

Mosquera se ha referido también a dos jugadores oviedistas con pasado en Almendralejo. “Cada futbolista tiene sus momentos durante la temporada. Ortuño es un pedazo de jugador en todos los sentidos, comprometido, muy importante para el Oviedo. Aquí dio muchas cosas. No marcó tanto gol pero fue un delantero fundamental. Lolo es el equilibrio, la personalidad, el saber estar. Pero no voy a meterme donde no me llaman. Ellos también podrían decir que por qué no juega más algún jugador de los nuestros”, ha explicado.