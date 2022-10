"El equipo reaccionó de una manera brillante tras la derrota de Granada"

Qué espera del Levante

"Junto con el Granada son las dos mejores plantillas de la categoría con diferencia. Me parece un equipazo. Gente que viene de jugar en Primera. Después de la marcha de Nafti estan en buena racha. Llevan tres victorias seguidas y han fichado un entrenador top con experiencia en Primera. Soy de los que piensa que después de tres victorias seguidas, algún partido pincharán. Ojalá sea el del lunes. Nosotros también estamos en buena dinámica e intentaremos ser un equipo competitivo. Me veo con confianza de poder sacar un buen resultado".

Si espera un partido parecido a Vitoria

"No. Son equipos distintos. Tenemos que intentar poder tener el balón. El Levante es un equipo diseñado para tenerlo. Tras pérdida aprieta mucho y quiere recuperar rápido, quiere ser protagonista con el balón. El Alavés es más parecido a nosotros. Sin balón no está incómodo. Tengo pensadas unas pequeñas variantes. Creo que va a ser un partido difícil contra un gran rival".

Baja de Insua

"Tenemos las alternativas de Bamba, Jordi Pola. El propio Gragera si está disponible... Hay varias alternativas que manejamos".

Si ve al equipo con más confianza

"No. Está muy bien que hemos jugado bien y con portería a cero estos dos últimos partidos. La confianza del grupo ha sido buena siempre. Estos dos partidos parece que cambian la dinámica, contra dos rivales que son muy buenos que apenas nos crearon ocasiones. Refuerza el orden defensivo, pero también habíamos hecho partidos buenos. Veníamos de la derrota abultada en Granada y el equipo reaccionó de una manera brillante. El equipo ha tenido confianza siempre".

Si le ha sorprendido la reacción del dequipo tras Granada

"No. Confío en mis jugadores y sé que somos un equipo que si hacemos las cosas bien somos muy competitivos. Pero la categoría es difícil. Hay equipos en descenso que estaban llamados a pelear por el ascenso. Y eso no significa que no vayan a pelearlo. Esto es muy cambiante. La categoría es muy larga y muy competitiva y cada partido es una historia distinta. Hasta junio... No queda nada".

Si se ve más maduro como entrenador

"Me veo más maduro en todos los sentidos. Me siento mejor entrandor. No es el mismo Abelardo hace ocho años que ahora. Me tomo las cosas de otra forma. A pesar del resultado abultado, veo al equipo entrenar bien. Lo mejor era que tuvimos un partido cuatro días después contra el Eibar. Sabía que ibamos a reaccionar. Pero ahora no podemos ir pensando así al partido del lunes. Tenemos un partido muy difícil contra un rival de categoría superior. Vamos con la humildad que nos caracteriza".

Valoración sorteo Copa e importancia de la Copa

"No te sabría decir, estamos con la Liga. Campo pequeño, dimensiones pequeñas... No he visto todavía un partido de ellos. Ya se verá cuando llegue. A todos nos gusta ganar. Cuanto más lejos lleguemos, mejor".

Semana de partidos. Cuantos puntos firma de los nueve

"Los nueve. Risas. Hay que ir partido a partido. Frase mítica y tópica. Me preocupa el partido del lunes. Sí que es cierto que vienen tres partidos, hay que pensar en rotaciones, pensar en cómo está la gente tocada... Intentar sacar buenos resultados y tener suerte de que ninguno se lesione. Después del lunes ya pensaremos en el jueves. Firmo los nueve puntos. Si perdemos contra el Levante firmaré seis y si perdemos el jueves firmaré tres".

Sequía de Djuka

"Lo veo bien. Estaríamos más contentos si aportara más goles, pero lo veo bien. Es importante que hay otros compañeros que le están dando competencia y eso le viene bien. A mí como entrenador también barajar más opciones. Los goles llegarán. Somos uno de los equipos más goleadores. Lo importante es que todos participen y estén motivados. Le encanta meter goles, pero entre todos intentamos ayudarle y que esté al cien por cien".