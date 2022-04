"El equipo que se está jugando algo bonito es el Oviedo"

El Real Oviedo llega al derbi asturiano en el mejor momento de la temporada y Luis Rueda analiza el momento del equipo azul en Deportes COPE Asturias. El míster ya centra la mirada en el encuentro del sábado ante el Sporting. "Los derbis son siempre partidos con mucha tensión y muy igualados, con un entorno diferente y con muchas ganas en los dos equipos; por lo que significa la rivalidad en el mundo del fútbol. No tienen que ver dinámicas, clasificación, estados anímicos...", asegura.

Rueda comenta el buen momento del Real Oviedo y también contrapone la dinámica azul a la del Sporting. Cree que solamente un equipo se juega algo. "Es la primera vez que el Real Oviedo encadena tres victorias consecutvias. Siempre que ganas, está más cerca la derrota. El fútbol es un estado de ánimo y el Oviedo viene en la parte alta de la ola. El Sporting no tiene ninguna posibilidad de caer en los últimos cuatro puestos de la tabla; el descenso en Segunda está gratis. El que se está jugando algo bonito es el Oviedo", admite.

Respecto al estilo de juego de Martí, en comparación con el que tenía David Gallego en el Sporting, Luis Rueda apunta que "todos los entrenadores tenemos matiices, puntos fuertes y débiles, cada equipo tiene un sello específico. El Sporting viene con una losa grande de resultados, unos números que son realmente malos. El equipo de Gallego me gustaba, era vertical, con una transición rápida, jugando por dentro. Martí se está centrando en una organización defensiva, a un control desde el orden, pero con poca capacidad de generar".

El Oviedo tendrá las bajas de Joni Montiel y David Costas. "Tendrán que jugar otros. Montiel estaba teniendo un último mes bárbaro, que demostraba que es desequilibrante. Costas es el mariscal, es el jefe de la defensa, está teniendo mucha regularidad y sobriedad. Tienen que salir otros. Da rabia que las tarjetas de ayer son unas cartulinas en las que hay un punto de mala suerte", asegura.

Por último, respecto a la polémica de las entradas, Luis Rueda también se pronuncia. "Es un patinazo. No lo digo como oviedista. Para mí, es la gente, el aficionado, el que decide si acude o no en esas condiciones. A ninguno nos gusta ese tipo de burbujas, pero son condiciones que no ponen Oviedo y Sporting. Tendrás que preguntar al aficionado si quiere ir o no. No puedes decidir por tu cuenta. Creo que no ayuda a crear relaciones entre los clubes y que estos partidos se conviertan en una fiesta, sino que es echar gasolina al fuego", zanja.