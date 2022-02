"El equipo es mejor cuando El Molinón aprieta"

En la previa del encuentro ante la Ponferradina, el entrenador del Sporting, David Gallego, analiza la situación del equipo.

¿Cómo ha ido la semana y cómo está Jony?

“Francamente bien. Lo comento semana a semana. Tengo la suerte de tener un grupo que trabaja francamente bien. La confianza es buenísima. En cuanto a Jony, evoluciona bien. Esperamos a mañana”.

Sobre Jony

“Evoluciona bien. Mañana creo que se incorpora al grupo. Según las sensaciones que tenga, decidiremos. Es un jugador que lleva partidos sin competir. Tomaremos las decisiones en función de lo que necesitemos el domingo”.

No ganar a los equipos de arriba

“Necesitamos ganar, esa es la motivación. Da igual si es ante la parte de arriba o abajo. El objetivo es ganar. Ahora da igual si están arriba o abajo. Necesitamos ganar en nuestro estadio. Tenemos que hacernos fuertes, sea el rival que sea. Lo que tenemos que hacer es ganar”.

Dos partidos en casa, ¿le da más valor?

“Si te soy sincero, solamente valoro Ponferradina. Necesitamos 'x' puntos en estas 15 jornadas para optar al premio de luchar por ascender. Todo pasa en mi cabeza en dedicarme a la Ponferradina. Es lo que hemos dedicado esta semana”.

Christian Rivera y Gragera

“Lo gestiono como todas las situaciones de la temporada. Tengo que tomar decisiones y valorar el rendimiento de los jugadores durante la semana. Son dos jugadores de mucho nivel. Los dos son un perfil de ‘6’. A partir de ahí, la competencia es grande y hay poca diferencia. Estoy encantado al saber que, al que ponga, va a rendir. Estoy encantado con que Christian dé este nivel y de que antes José lo haya dado”.

¿Qué Molinón se espera?

“Que hagan lo que han hecho hasta ahora, apoyar al equipo a muerte. La Ponferradina es el equipo que mejor compite en Segunda. Habrá fases del partido en las que lo pasaremos mal. Sé que van a estar, no les pienso pedir nada. Que nos apoyen en los momentos en los que el equipo lo necesitan. Que al final del partido les podamos dar una alegría como el domingo pasado”.

¿Cansado del runrún?

“No es mi problema. Mi problema es intentar entrenar. Tengo mucho trabajo en el día a día como para estar pendiente de lo que opinan en el exterior. Me dedico a no reprocharme nada a mí ni a mi cuerpo técnico y para ello le dedico todas las horas del mundo y de la mejor manera para que el equipo sea competitivo. Esa es mi idea, mi camino y nunca me voy a salir de esa vía en mi carrera profesional”.

Importancia a que la gente apoye ante la Ponferradina, ¿hasta qué punto es clave que la gente esté metida?

“Cuando se dan esas circunstancias, incluso con malos resultados, El Molinón aprieta muchísimo. El equipo es mucho mejor cuando eso es una caldera. Es lo que necesitamos. No me gusta pedirlo, porque sé que lo dan. Juntos va a ser menos complicado conseguir las cosas. Siempre he dicho que la afición no suma, multiplica. El rendimiento del jugador es mayor cuando El Molinón es una caldera”.

Respecto a la ida, cambio de sistema. ¿Descarta cualquier cambio de sistema habitual?

“Creo que ese partido está muy lejos. Sigo pensando lo mismo. Fue el partido que un entrenador no quiere que pase. Defendemos a un equipo, una entidad, una historia… El equipo no fue competitivo y no fue una cuestión de un cambio de sistema. El equipo no compitió y eso no lo podemos consentir. Ese fue el gran problema. Tenemos que hacer que no vuelva a suceder. El equipo va a pelear y tengo clarísimo que el grado de competitividad va a ser diferente”.