"El equipo va fatal y te sientes culpable porque no puedes ayudar"

Guille Rosas, que está entrenando con el resto de sus compañeros tras la rotura en los isquiotibiales que le apartó del equipo, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido frente a la Real Sociedad B en Anoeta del próximo lunes 7 de marzo (21:00 horas).

¿Ya estás para jugar?

"Llevo ya dos días entrenando con el grupo y me encuentro bien. Espero ir convocado para San Sebastián".

¿Cómo estás viendo al equipo desde fuera? ¿Cómo ves la situación?

"Difícil. Llevamos una racha que no es buena. Intentamos hacer cosas pero la racha dice que no se puede perder más. Desde fuera tenemos que aportar el doble. Darle la vuelta a esta dinámica".

Necesidad de ganar en Anoeta

"Estamos en una situación que no es la idónea. Vendría muy bien para el equipo emocionalmente y anímicamente salir de donde estamos"

¿Qué está aportando el nuevo míster?

"Intensidad. Llevamos una semana con él para sacar conclusiones. Pide intensidad, que presionemos y que seamos un equipo vertical".

¿Cómo está siendo la temporada para ti?

"Jodida la verdad. Empecé muy bien, tuve el premio de ir a la sub-21, me volví a lesionar, el equipo está yendo fatal y sientes también esa culpa, que no puedes ayudarles. Estoy a ver si soluciono esto de las lesiones. Me estoy dejando todo para que no vuelva a ocurrir y espero ayudar al equipo pronto desde dentro".

Todo le sale mal al Sporting este año

"La temporada está siendo bastante dura, es la realidad y tenemos que aceptarlo. Hacemos de todo durante los partidos, los entrenamientos... pero llega el domingo y ves que no tienes recompensa. Ves que no hay premio. Confío porque quedan muchos partidos. Es jodida la situación pero confío plenamente en jugadores y cuerpo técnico para darle la vuelta a la situación".

¿Cómo estás tratando de evitar las lesiones?

"Toqué todos los temas. Mejoré mucho la nutrición. También puede ser por mi forma de correr o esprintar. Soy jugador de banda y necesito cambio de dirección, salir, frenar... estamos mirando de todo para que no vuelva a ocurrir".