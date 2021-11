"El equipo está teniendo ambición en todos los partidos"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, valora la situación del equipo azul tras la derrota en Eibar y en la previa del partido ante Las Palmas.

PARTE MÉDICO

“Esperaremos al entreno de hoy. Arribas y Mier no están y veremos la evolución de Carlos Isaac. Es un esguince. A ver en qué condiciones. Mejora día a día”.

TRABAJO SEMANAL. ¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO ANÍMICAMENTE?

“Has perdido. La imagen y las sensaciones son importantes. Se nos queda mejor cuerpo en Ponferrada que en Eibar. Es ir cogiendo lo que vayamos haciendo durante las semanas y quedarnos con lo bueno y corregir lo que nos pueda faltar. La exigencia es grande. Cada partido es un examen final. Tiene todo mucha trascendencia. Hay poco tiempo para recuperar. Las condiciones son las mismas. Trataremos de sacar el mejor equipo”.

PROTAGONISMO CON BALÓN EN IPURÚA

“Estuvimos bien, con balón, con personalidad. Ayudó la disposición que tuvimos, el campo, el día. Tuvimos personalidad. Cada partido es diferente. Contra el Burgos tuvimos el balón y no fuimos capaces de dar profundidad. En Eibar destacó actitud en la presión tras pérdida y la actitud en los duelos. Cada partido es diferente. La igualdad es máxima. Vemos los resultados semana a semana”.

¿QUÉ LE HACE MÁS FELIZ DEL EQUIPO EN EIBAR?

“La actitud que tiene el equipo cuando sale al campo me gusta. La mentalidad que tiene. Si no acierta parece que te faltan cosas. Es socorrido lo de que falta ambición, pero el equipo está teniendo ambición en todos los campos. Salimos a por los partidos. En los inicios tenemos mucho control y apretamos. La actitud en todos los partidos es encomiable. Que no se refleja es verdad. Hay equipos que no hacen grandes partidos y ganan. Es algo que tenemos que aprender. Almería, Eibar... Ser más prácticos. No dejarnos engañar porque parece que tenemos el control del partido. Estamos aprendiendo que hay días que tenemos el balón y no tenemos el control y al revés, como el día del Girona. Me quedo con la identidad del equipo, siempre ha dado la cara, el equipo especula poco”.

CONTINUIDAD DEL EQUIPO

“No es fácil. Todos sabemos el nivel que tenemos y dónde estamos. Tú ves un partido de Segunda, con tanto ritmo, mostrando ese saber estar, esa superioridad ante un rival como el Eibar. Ellos estuvieron incómodos. Los cambios nos dieron mucho. Pombo, Borja, Luismi, Viti… Entre todos fuimos capaces de aguantar ese ritmo. Fuimos constantes, algo que no es normal. Hemos tenido 70 minutos de bastante control del partido”.

POMBO

“Está aprovechando las oportunidades. Está siendo capaz de repetir los esfuerzos. Estuvo brillante. Nos faltó finalizar y ese punto de acierto de cara al gol. Se le ve con más ritmo”.

ALTERNATIVAS

“Tenemos una plantilla de medio campo hacia adelante, que es donde se efectúan los cambios, tenemos cambios. Este año, aunque igual no se refleja en el resultado, sí se refleja en el partido. Tener una plantilla amplia es beneficioso para todo”.

OPORTUNIDAD PARA TOMEU

“Me acuerdo de cómo fue en Leganés. No tiene por qué ser así. Estoy contento con Joan y con Tomeu. La posición de portero no es habitual tocarla si no ves necesidad imperiosa, pero es cierto que en todos los sitios tiene que haber competitividad y todos los jugadores tienen que saber competir por el puesto. Es un puesto más que está compitiendo. Estamos contentos con Joan, pero si juega Tomeu estamos bien cubiertos”.

¿MAÑANA JUEGA FEMENÍAS?

“No he hablado con ellos”.

LAS PALMAS

“Solamente ha perdido dos partidos. Son más regulares. Este año lo han arreglado y están siempre en los partidos. Son un equipo organizado, que se maneja bien en todas las fases de los partidos. Como todos los equipos, es uno de esos 15 que aspira a subir a Primera. El jugador canario tiene mucha calidad individual. Han sido capaces de atraer a Jesé, de fichar a buenos jugadores. Se han reforzado y de ahí el año que están haciendo. Tienen un entrenador con experiencia”.

JESÉ

“Ya se le veía el año pasado que era diferencia. Le faltaba continuidad, pero los gestos técnicos… ahora que juega de manera habitual se le ve que todo lo que hace lo hace con intención, con picardía, cómo golpea… es una suerte para Las Palmas contar con él. Se le ve que disfruta del fútbol de nuevo y marca las diferencias”.

JIMMY

“Es un grandísimo ejemplo para todos los chavales y no tan chavales. Y para mí. Ha estado mucho sin jugar, sin tener esas oportunidades. Todos los que han coincidido han visto su manera de entrenar, su disposición, como ha respetado a todos. No se ha rendido nunca. Es muy maduro pese a su juventud. Está teniendo ese premio, devuelve lo que se ha ganado. Es un gran ejemplo para esa gente que se rinde a la primera. El fútbol, si no te rindes, te va a dar esas oportunidades. Jimmy la ha encontrado y los entrenadores no somos tontos. Se mete y repite”.

¿FIGURA DE ZIGANDA REFORZADA?

“No. Se va a refrendar con resultados. Si funcionan, adelante. Pero no es para mí, es para todo el mundo. En 15 clubes de Segunda… cuando no estamos entre los seis primeros, hay marejadilla. Hay que saber convivir con ello. Cuando estás en ese centro del huracán hay que saber convivir con ello. No nos gusta. Tenemos resultados… bien. ¿No los hay? En muchos sitios es así. Lo bueno de nosotros es que, los que estamos dentro, que tenemos que tener la cabeza más fría, es si nos lo creemos o no. Es lo más importante”.