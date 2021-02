ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE JON CARRERA Y HERI FRADE.

El periodista Heri Frade y el exjugador Jon Carrera analizan la mala dinámica del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias. “El equipo ahora no está compitiendo bien, transmite una imagen apática porque no le da para más. Además, lo del balón parado es terrible. Es un momento que hay en cualquier equipo y en cualquier categoría. Hace falta autocrítica e introspección para saber cada uno qué tiene que mejorar. En Segunda hay que intentar que el valle que suele haber, uno en cada vuelta, dure lo menos posible, como pasó en la primera vuelta”, analiza Heri Frade. “El Oviedo no ha sido capaz de sacar buenos resultados ni cuando estaba más entonado. El mal momento de forma de varios futbolistas y la pérdida de la solidez que transmitía el equipo con Ziganda es lo más preocupante. Ahora va a costar salir de esta mala dinámica”, concreta Jon Carrera.

“Se ha juntado el mal rendimiento de muchos hombre claves, que han estado con lesiones o con el covid. De los hombres más desequilibrantes de una plantilla no sobrada de calidad, ninguno está bien”, lamenta el presentador de Tiempo de Juego, que añade: “No tenemos hombres de área. Los que juegan ayudan demasiado en zonas retrasadas del campo”.

Jon Carrera cree que “Ziganda se ha ganado el crédito” para no ser discutido ahora: “Hace un año llegó y ahora la situación del equipo es bastante mejor. No es para conformarse, es cierto, pero ha dado motivos para poder creer en su trabajo”. El exfutbolista azul sí se muestra más preocupado por el balance de los dos últimos mercados de fichajes. “La plantilla, respecto a la que finalizó la pasada temporada, ha perdido calidad. En invierno no se ha retocado. Hubo salidas de incorporaciones del verano. A la espera del balance final cuando acabe este curso, diré que esperaba más”. A Heri Frade le “cuesta entender que la mitad de los fichajes de agosto no valgan; algo ha pasado ahí”, apunta sobre ese contraste entre las incorporaciones de Arnau y su nula participación con Ziganda.

Sobre un posible cambio en la portería, los dos coinciden: “Que siga Femenías”. Jon Carrera aporta su visión: “Al inicio me habría inclinado por Brazao. Por sus características me gustaba más. Pero ahora no haría un cambio, porque correrías el riesgo de perder a Joan, que se había ganado el crédito al menos al principio de la temporada”.