"Me entristece que no nos puedan acompañar, pero sé que no estaremos solos"

El capitán del Oviedo, Mossa, hace repaso de la situación del equipo azul ante una semana especial. Los carbayones afrontan el derbi de este sábado, a las 20:30 horas, en puestos de promoción de ascenso.

Momento de la temporada

"Estamos en una fase en la que los partidos cuentan, es una cuenta atrás, quedan menos jornadas y cada encuentro es vital. El Leganés venía apurando sus opciones y sabíamos que iba a ser un partido duro e igualado, que en algún detalle se iba a decidir. Reconforta la idea que tenemos, del objetivo que tenemos. Estamos un pasito más cerca, aunque queda muchísimo".

Cómo llegan

"Tenemos poco colchón. Estamos igualados los que queremos optar a esas plazas. No es un partido más. Es un derbi, un partido especial por lo que representa para nuestra afición. No es un partido más. Lo afrontamos con esa mentalidad".

Ambiente ante el Leganés

"El otro día se me pusieron los pelos de punta. Volver a ver esa comunión entre el equipo y la afición… la gente tiene derecho a ilusionarse, después de los años que hemos pasado. Estamos ilusionados por lo que nos queda y porque no sea una temporada más, que sea un año bonito. Había algo especial, esa comunión es clave, nos ayudará a estar más cerca del objetivo".

Cómo se afronta

"La clave es lo que estamos haciendo ahora. Ir partido a partido. Creo que cada vez hay menos partidos y hay menos margen de error. Intentamos mirar el siguiente partido e intentamos afrontarlo al máximo para saca el mayor número de puntos. El que menos falle estará ahí".

La afición

"Si me das a elegir, prefiero jugarlo en casa. Sentimos que estamos más arropados. Somos el Oviedo y sé cómo es nuestra gente. No nos vamos a sentir solos. El viernes entrenamos en el Tartiere y seguro que nos sentimos arropados y con las fuerzas suficientes para estar allí y saber que no estamos solos. Que cuando acabe el partido, estén orgullosos de nosotros".

Qué representa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Al final, si vengo aquí y digo que son tres puntos más, no estoy diciendo la verdad. Es un partido marcado al inicio de la temporada en cuanto a sentimientos y emociones. Como preparación, en cuanto a lo futbolísitico, poco podemos hacer, pero sí en lo mental, estamos preparados para lo que es un derbi y lo que conlleva. Estamos preparados para lo que podemos encontrarnos fuera de casa".

Como veterano

"Cada uno, desde su posición, intenta aportar lo que puede. En esta ocasión, sí les hacemos sentir un poco cómo se respira ese partido, cómo se vive. Aquí, todo el mundo tiene su entorno y sale a la calle. En cada esquina, te hacen sentir que es un partido diferente".

En lo futbolístico

"Es miércoles, empezamos tras el partido de Leganés y empezamos a preparar este partido y nos centramos más en lo táctico y en el propio partido. Y también en nosotros, que es lo más importantes".

El Sporting no envía entradas

"Me entristece mucho que no nos puedan acompañar. Hemos jugado derbis a puerta cerrada, pero también con público. Ha sido un gusto ver cómo han llenado aquella esquina. Nos han hecho sentirnos muy arropados. Todos sabemos cómo fue el derbi aquí. Creo que sí se debe dar voz a los aficionados, están pagando las consecuencias. Estoy triste porque la gente hubiera venido a apoyarnos. Sé cómo es la afición y cuando más difícil se lo ponen, más responde. No nos vamos a sentir solos".