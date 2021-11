Entrevista a Mikel San José en #DCA

Mikel San José ha pasado del esplendor y los focos del Athletic Club y San Mamés a la humildad y el estreno en el fúbtol profesional del Amorebieta y Urritxe. El futbolista navarro, que vive una etapa diferente en su carrera, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias a tres días de la visita del cuadro vizcaíno al Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo.

Reconoce que vive un día a día "diferente". El nivel de 'focos' es menor, con menos seguimiento mediático. Asegura San José que "resta presión" esa diferencia de exposición a los medios de comunicación.

Amorebieta es una localidad vizcaína de menos de 20.000 habitantes. Esta temporada debuta en el fútbol profesional tras un ascenso heroico en el Nuevo Vivero ante el anfitrión y gran favorito, el Badajoz. Dice el ex del Athletic que el no poder jugar en Urritxe y hacerlo en Lezama "es una barrera" y se lamenta de que el pueblo "no lo esté disfrutando del todo". Aún así, explica con emoción "la ilusión que hay en el pueblo, cómo llevan las camisetas del equipo y nos hacen llegar su cariño. Es muy especial", dice San José.

En cuanto a lo deportivo, el Amorebieta lega penúltimo al Tartiere. "Veo al equipo peleando hasta el final por mantenerse. Ante el Lugo sufrimos un pequeño revés ante un rival que era muy directo y tenemos la intención de levantarnos este sábado", explica.

Se reencontrará con Ziganda, al que tuvo en su etapa en el Athletic Club. "Tengo ganas de saludarle. Ojalá le vaya bien. Cuando estuvo en el Athletic no salieron las cosas como todos queríamos. Nos conocemos también fuera de los terrenos de juego. Le deseo que, a partir de las 18:00 horas del sábado le vaya genial", bromea San José.

El futbolista conoce bien al 'Kuko'. Dice que "exige mucho al jugador" y cree que el Real Oviedo "se ha dejado por el camino varios puntos que les harían estar un poco más arriba". Llega con ganas el Amorebieta al Carlos Tartiere. "Hace tiempo que les dije a los compañeros en el vestuario que de los campos más chulos y que más les iba a impresionar es el Tartiere. Estamos todos con ganas de visitarlo y de vivir ese ambiente", sentencia.