"El Sporting no puede vivir del pasado"

Son 20 temporadas de profesional. tras su debut con el Mérida en Segunda B. 20 campañas después, Iván Cuéllar vive su segunda etapa en el Sporting y se consolida como el portero titular. El guardameta atiende a Deportes COPE Asturias en las instalaciones de Mareo.

- ¿Estás en tu mejor momento?

- Porque participe, no quiere decir que sea el mejor momento. me he encontrado bien durante la temporada, salvo por el percance por la fatídica lesión. Por lo demás, he estado a disposición del grupo.

- Dijiste que venías con la ilusión de un niño...

- Vienes para intentar ayudar dentro del campo, pero también uno entiende la profesión y la toma de decisiones que no dependen de él. Uno lo que intenta es estar al máximo nivel para poder ayudar a los compañeros. En ese sentido, estoy orgulloso de eso.

- Desde el regreso, se habló de si Cuéllar sería capaz de aguantar como suplente...

- No se trata de aguantar o no, se trata de que son tomas de decisiones que entran dentro de los parámetros del fútbol. Al fútbol puede jugar cualquiera, pero lo entienden pocos. Una vez que entiendes el fútbol y lo que lo rodea, te hace saber convivir con muchos momentos en los que parece que en el exterior son un problema, pero que te hacen centrarte en lo que puedes hacer para ayudar a los demás.

- ¿Cómo es la relación con Mariño?

- Siempre fue buena. Cuando me fui de aquí, estábamos juntos. Durante mi etapa en el Leganés he mantenido el contacto con él, hemos hablado. Siempre he seguido al equipo, le di la enhorabuena por el trabajo espléndido durante las últimas temporadas. No tengo ningún problema con nadie. Mariño es mi compañero, no es ninguna competencia. Lo que tengo que sacar de él, son cosas positivas.

- ¿Llegaste a pensar que no debutarías tras la lesión?

- No, porque no depende de mí. Solamente puedo hacer lo que dependa de mí, estar al máximo nivel día tras día. Quería estar aquí y tengo la suerte de que el fútbol me haya brindado la ocasión de volver a casa. Aquí estoy contento. Solamente me centro en lo que puedo hacer . Mi conciencia está tranquila.

- Te sientes valorado

- Si no me sintiese así, no estaría aquí. Casi siempre que he tenido que tomar una decisión en el mercado, ha sido la que he querido. Estoy feliz. Me preocuparía si no lo estuviera.

- ¿Cómo estáis afrontando esta temporada? ¿Qué lectura hacéis?

- No soy una persona de mirar atrás ni de hacer lecturas hasta que termine la temporada. Vivo del día a día. El fútbol te pone en el sitio que mereces. Si estás ahí es porque no has hecho méritos para estar más arriba. No debes preocuparte de lo que no tienes. Es una pérdida de tiempo.

- ¿Qué le hace falta al Sporting para estar más arriba?

- Ganar partidos. Tener una regularidad a nivel de resultados y que, quizá, sí es cierto que en nuestro campo se nos han ido bastantes puntos. Es algo que marca el devenir de un equipo durante la temporada.

- En su momento, hiciste un par de llamamientos a la unidad, ¿qué percibías?

- Vivo la situación desde dentro y sé el comportamiento que puede tener la afición en el campo. Mi voluntad es la de ayudar, buscar una fórmula en la que podamos ser más fuertes, para que crezca el club, la afición, la entidad. He percibido que en ciertos momentos de la temporada, esa desunión o esas pretensiones nos han hecho desilusionarnos antes de que esto acabe. Creo que todavía queda y hay que vivir el día a día. Creo que vivir en el pasado es un problema mental. Es un problema, si no sabes utilizarlo, vivir de los años de Europa. Tendemos a comparar y no podemos hacerlo. Siempre hacemos referencia a esos años bonitos, pero eso ya es pasado. No podemos hacer una comparación. Tenemos que saber el enfoque que queremos darle en el futuro. Aquí existe Mareo, que es algo a lo que se le puede sacar partido. Para eso se requiere paciencia, que es algo que no se puede comprar en la farmacia. Vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a adquirir todo de inmediato. Es el marketing, el capitalismo. Desde el móvil puedes adquirir cualquier cosa en cuestión de segundos. Cuando quieras algo, lo tienes de inmediato. Creo que,inconscientemente, esa mentalidad no nos ayuda. Es un proceso que requiere tiempo.

- El aficionado piensa que hay ciudades en Primera como Gijón, les puede mover la ilusión...

- La ilusión tiene que estar, tiene que seguir. Es precioso. En ningún momento he dicho que el Sporting pueda volver. Cuando tienes un proyecto de futuro con una media de edad como la que tenemos. Hay doce jugadores del primer equipo que proceden de la cantera. Es un proyecto ilusionante, que no tiene esas tablas para una categoría tan competitiva como Segunda División. Hay muchos equipos con refuerzos, con plantillas amplias. La paciencia es lo más complicado de tener. Los proyectos de futuro requieren tiempo. Entiendo al aficionado.

- ¿Crees que, con cuatro equipos más descolgados por abajo, el susto en semanas anteriores haya sido menor?

- No miro la clasificación. Tengo la costumbre de intentar verla cuando queda un mes. Me centro solamente en lo que puedo hacer durante la semana para el partido que toca. Quien me conoce sabe perfectamente que me aparto de aquello que me pueda hacer más débil. No presto atención. No tengo esas aplicaciones en el móvil, no escucho radio ni veo la tele. Las redes sociales las manejo yo. Lo que quiero ver, lo decido yo. Está todo en tu cabeza. Tengo familia y amigos. La gente sí me dice cosas en la calle. Les escucho, los entiendo. No me gusta hablar de fútbol.

- ¿No ves fútbol?

- Nada. Solamente enfoco la semana. Solamente veo los vídeos que tengo que ver esa semana, enfocados a mi trabajo.

- ¿Eso ha sido siempre así?

- Con el paso de los años, el fútbol me ha demostrado que lo más importante es lo que uno pueda hacer.

- El fútbol por dentro es algo poco recomendable.

- Me he llevado muchas desilusiones. Tenía el sueño de ser profesional. Lo he logrado, tengo una trayectoria larga. Me gusta lo que hago, pero eso no quiere decir que me guste lo que rodea al fútbol. Vale todo, pero hay una serie de límites que no se deben sobrepasar. Cuando se sobrepasan, es algo que no merece la pena.

- Son tres partidos como titular, la semana siguiente hay un derbi. Nunca lo has jugado.

- Lo tengo más cerca que nunca, pero más cerca está Alcorcón. Serviría de poco centrarme ahora en el derbi, aunque todo el mundo hable de ello. Me ilusiona, no lo puedo negar. Lo he vivido, aunque no haya participado. Dentro de las cosas que me quedaban por vivir en el Sporting, es bonito a nivel profesional.

- ¿Cómo te lo imaginas?

- Es una fiesta para el sportinguismo. Debe ser un día para disfrutar, pero que disfruten todos los asturianos.

- ¿Que no haya afición del Oviedo, le resta color a ese derbi?

- Eso no es una toma de decisión que dependa de los jugadores. Las instituciones, en su día, por el bien de las aficiones, tomaron una decisión. Es algo que no nos compete. Nos toca centrarnos en lo que tenemos en el campo.

- ¿Te gustaría que hubiese seguidores del Oviedo?

- A mí me gusta que esté mi afición. Me preocupa lo mío, lo que puedo manejar.

- ¿Crees que nos estamos cargando un poco lo de la fiesta?

- Eso depende de la educación, de tener un enfoque fijo, que con el paso de los años evolucione a mejor. No podemos estar cambiando los planes educativos, tiene que haber una base. No ayuda nada. La sociedad no ayuda, el tema del capitalismo no ayuda. Enciendes la televisión y solamente conmueve lo malo. Creo que hace un flaco favor el enfoque que se hace en los medios, cómo se les ve. No es tolerable que se vea como algo negativo. Que una persona estudie cinco años para solamente soportar hablar mal de terceros... no tiene buen fin.

- El Oviedo se está jugando el play off, ¿cómo de importante es para el Sporting?

- Es un equipo que tiene una racha muy buena. Estamos fuertes nosotros. Creo que será un día para disfrutar. La importancia que tienen los tres puntos, además del extra psicológico para nuestro día a día. Este sentimiento de rivalidad positiva. Es un factor importante.

- Coincidiste con Borja Bastón en el Leganés, ¿te has cruzado algún mensaje con él?

- Sí, tengo buena relación con él. No solamente por haber coincidido en el Leganés, sino porque su padre era mi entrenador de porteros en el Atlético de Madrid. Le tengo un gran cariño. Hay que diferenciar, no dejamos de ser personas. Que Borja defienda los colores de un rival del Sporting, no quiere decir que me tenga que llevar mal con él.

- Cumples 38 años en mayo, ¿qué sueños te quedan por cumplir?

- Uno se mide como profesional por intentar estar al máximo nivel el máximo tiempo posible. Es algo que siempre ha estado dentro de mí. Cuando no pueda más, lo dejaré. Ahora no se me pasa por la cabeza.

- ¿Te ves jugando con 40?

- No tengo límites. Haré todo lo posible por alargar mi carrera el máximo tiempo posible al máximo nivel posible.

- ¿Te ves retirándote en el Sporting?

- Es lo ideal. Siempre lo he comentado, pero soy consciente del organigrama, planning, toma de decisiones del fútbol. Hay una serie de componentes en el fútbol que a uno no le compete. Pero me gustaría.

- Para finalizar, ¿qué mensaje lanza a la afición?

- Que vivamos una tarde como la del otro día, nos lo merecíamos. Es lo que creo que tenemos que buscar entre todos, intentar disfrutar lo máximo desde aquí hasta que termine la temporada, eso nos dará alegría.