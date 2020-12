PULSA AQUÍ PARA ESCUCHAR A HERI FRADE EN DCA.

Heri Frade le pone nota al Real Oviedo: “Un aprobado raspado”. ¿Por qué? “Porque sé que es un alumno que se ha esforzado y ha dado todo lo que tiene. Un 5 el año pasado y ahora de momento le pondría un 6. Aprobado pero muy vigilado. El Oviedo es ese alumno al que pasas de curso, porque espabiló a tiempo, pero este año de momento tampoco ha dado un gran cambio como para subirle al notable. Hace esfuerzos, progresos, le doy un PA, progresa adecuadamente como equipo de fútbol. Pero hay que pedirle un poco más, porque se ve que lo puede tener”, responde.

En cuanto a lo mejor de 2020, el presentador de Tiempo de Juego no duda: “En este año, más que nunca, la salud es lo más importante. Lo mejor es que el presidente está mejorando, me alegro sobre todo por eso. Y luego, que el Oviedo es un club económicamente sano, un club envidiable en la gestión, y la salud económica también es muy importante. Lo que no quiero que pase es que, por ir por el libro, acabemos siendo los tontos de la película”.

En los aspectos negativos, lamenta el balón parado, “que te da y quita mucho en categorías tan igualadas; tiene que ser un compromiso grupal, desde el cuerpo técnico pasando por los jugadores. Y quizá también, como algo negativo, que nos sigue costando despedir bien a los nuestros, como pudo pasar con Saúl Berjón”.

Dudas ante algunas medidas de LaLiga

Heri Frade no entiende que “no se permita al máximo accionista inyectar dinero que vaya al tope salarial en la cantidad aportada. Es su empresa, ¿por qué no se permite? ¿Por qué no se va a poder gastar su dinero en lo que le dé la gana? No lo entiendo. Anda que no tiene empresas el Grupo Carso para dar 'x' dinero en concepto de publicidad y poner el nombre a El Requexón, o a Tensi, o una tribuna del estadio. Si el dinero es claro, ¿por qué no lo van a poder inyectar en una de sus empresas?”, se pregunta en DCA.