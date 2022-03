Jony: "Entiendo los miedos de la afición"

Jony analiza la complicada situación del Sporting. El equipo rojiblanco está a seis puntos del descenso y el experimentado jugador trata de lanzar un mensaje de unidad.

¿Cómo se encuentra?

“Son semanas que no son las deseadas. Los resultados no son los esperados. Es lo que toca asumir. En cuanto a nivel personal, me falta poder encadenar semanas de entrenamiento. Tuve molestias en los isquiotibiales al llegar y ahora que llevaba 10-12 días seguidos de entrenamiento, sufrí un pisotón, que me está dificultando poder jugar. Todo jugador necesita minutos”.

Los resultados no llegan. Análisis.

“Lo asumimos con responsabilidad, sabiendo la situación en la que estamos. No es la situación deseada. Siendo críticos con nosotros, sabemos que todos tenemos que dar un paso adelante, apretar los dientes para encontrar ese resultado positivo y ganar en confianza, que es lo que necesita este grupo. Es algo que tenemos que ir a buscar nosotros, no va a llegar solo. Es confianza, trabajo, tener fe en conseguir los tres puntos cuanto antes”.

No ha entrenado hoy, ¿estará para el domingo?

“Espero que sí. Tengo una pequeña fisura en el dedo meñique. Estoy intentando buscar una solución con los médicos para no tener esa molestia. Me es imposible calzarme la bota. A la hora de hacer los apoyos y hacer esas salidas, me lo impide. Espero poder estar disponible. El equipo necesita de todos. Es hora de arrimar el hombro”.

Vivió situación de ascenso a Primera. Es una situación distinta, ¿qué situación era más dramática? ¿Cómo la afronta?

“Es esta. Este club no tiene que estar luchando por salvarse en Segunda. Es un equipo que tiene que estar en Primera, que tiene el objetivo del ascenso. Por circunstancias en las que nos hemos metido, estamos más cerca de la parte de abajo. Hay que ser realistas, ser hombres y asumir esto. Hay que tener un resultado positivo que nos dé confianza para afrontar las siguientes semanas. Estamos siendo muy autocríticos entre nosotros y todos tenemos que dar un paso adelante”.

¿Faltan líderes en el vestuario?

“Más que falta de líderes, creo que falta más comunicación dentro del campo, es algo a mejorar. Yo no me considero líder, me considero una persona que asume una responsabilidad grande. Esto no va de una persona, dos o tres que lleve la voz cantante. Somos 25 personas que tienen que asumir esa responsabilidad. Habrá gente que, por sus características, que lleve la voz cantante y otros que no lo pueden hacer. Dentro de esta plantilla, somos muy conscientes de la situación que tenemos entre manos y debemos cambiarla ya. No falta esa figura, sí que es cosa de grupo. No puedes exigir lo mismo a una persona que lleva uno o dos años en el fútbol profesional que a gente como Pichu o yo”.

Guion últimos partidos, ¿es algo psicológico?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Sí es verdad que últimamente está pasando eso y nos está costando. Al final, no es casualidad. Es una cosa que hablamos. En casa hemos de ser mucho más fuertes y hacer que el rival lo pase mal. Es importante adelantarnos. Eso nos da confianza, temple. Es algo que el equipo no tiene. Vienen mal dadas. El otro día vas 1-1 en el 93, pero tampoco estamos teniendo esa pizca de suerte. Ahora nos está tocando vivir esto. Hay que cambiarlo cuanto antes y dar nosotros el primer golpe. Este equipo, poniéndose por delante, va a ser difícil que pierda un partido”.

La afición está asustada, por primera vez se palpa temor a que el Sporting sufra por salvarse. ¿Hay que ser conscientes de esa posibilidad?

“Entiendo los miedos y la incertidumbre. Es algo que nunca se vivió en esa categoría. Lo puedo entender. Desde aquí quiero dar el mensaje de que estamos concienciados en la situación que tenemos entre manos. Con un resultado positivo, se va a ver todo de otra forma. No acabamos de desbloquear la mente. Cuando los resultados no acompañan, es difícil desbloquear la mente. Creo que este grupo está capacitado para sacar esta situación hacia adelante. Todos somos conscientes de la situación que tenemos entre manos”.

¿Qué Molinón se espera?

“No estamos para exigir nada. Sé que la gente está con nosotros. La gente necesita muy poco de nosotros para estar enganchada y de nuestro lado. Es algo que siempre han demostrado. Espero un Molinón que apriete al rival, que nos ayude en esos momentos críticos. La gente quiere ver un equipo sólido, fuerte… Tenemos que darle eso a la gente. Hemos de salir el domingo a morder en el campo y plantar cara al Tenerife”.

Desde fuera, muchos pensaban que Jony se jugaba más de lo que se jugaba el Sporting. ¿En algún momento te has arrepentido de volver'?

“Para nada. Si de algo estoy orgulloso es de estar aquí. Jamás me arrepentiría de la decisión de volver al Sporting. Todo el mundo pensaba que la situación iba a ser otra y que se iba a ver al mejor Jony antes. Por circunstancias, grupales e individuales, esto es lo que toca vivir. Es una posibilidad que se podía dar. La asumo y poco puedo hacer que no sea trabajar, seguir intentándolo, buscar mi mejor versión. Así es como lograremos lo objetivos”.

Liderazgo. Ante esta situación complicada, ¿difícil de gestionar por gente joven?

“Pese a tener gente joven en el equipo, con esa inexperiencia, mucha de esa gente inexperta es gente de la casa, que sabe lo que es el Sporting. Tampoco hay que decirles nada. Son gente madura, comprometida, igual que los que tenemos más experiencia. En ese sentido estoy tranquilo. Veo las caras de mis compañeros y sé que están trabajando para sacar esta situación adelante. Cuando se trabaja y se sabe lo que nos jugamos, el resultado va a llegar. Me preocuparía si viese otras cosas al llegar a Mareo”.

¿El objetivo realista son los 50 puntos?

“El objetivo es ganar al corto plazo. Cada semana es un mundo. ¿Quién iba a decir que Zaragoza o Leganés se fuesen a meter ahí arriba cuando estaban en una situación como la nuestra hace semanas? Lo único que me preocupa es ganar el partido ante el Tenerife. Solamente estamos enfocados en ganar este partido. Es el único. A partir de ahí, los objetivos se van a ir marcando solos a medida que pasen las jornadas”.

Futuro

“Aquí soy feliz. Por mí no habría ningún problema. Da igual que sea Segunda o Primera. El Sporting es mi casa. No tengo que demostrar mi compromiso. Voy a hacer todo lo posible por estar aquí, sabiendo que tengo dos años de contrato en la Lazio. Por mí, estoy totalmente por la labor de seguir aquí”.