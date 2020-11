Enrique Ballester o el arte de explicar la vida con el fútbol

A Enrique Ballester se le lee porque dice todo aquello que cada amante del fútbol intenta explicar sin el mismo éxito. Tras observar de cerca sus artículos, uno se cree capaz de presumir de la pasión por el balón sin sentir sonrojo tras despertar triste un lunes por un hecho tan simple como hiriente: la derrota de tu equipo durante el fin de semana.

Ballester es un periodista, escritor y relator de Castellón. El equipo de su ciudad le ofreció la opción de elegir el camino pedregoso, lejos de la lujuria futbolística que impregna a los ganadores de la Champions. Humor, experiencias propias, recuerdos de balón que conectan de lleno con toda una generación. El paso del tiempo guiado por Mundiales, alguna Eurocopa y unas pocas botas negras. Sus artículos brillan en su último libro, 'Otro libro de fútbol', de 'Libros del K.O.'.

“Mi experiencia es la de millones de niños futboleros, con sus anhelos y frustraciones. Cuando no eres del Madrid o el Barcelona, lo normal es perder. Pasas muchos momentos malos hasta vivir uno bueno y lo valoras mucho más. Creo que eso me ha hecho conectar con muchos lectores”, dice sin presumir de un éxito tan verdadero como las historias que cuenta.

Ballester, como su Castellón se acostumbró a perder por los campos de Tercera, aprovechó para aprender a relativizar las derrotas, aunque ese dolor nunca se va del todo. Ofrece su explicación en los micrófonos de Deportes COPE Asturias: “Vamos a morir con esa tara del hincha. Mi hija me ve hablando a la tele y me dice: '¡tú sabes que no te escuchan, que el fútbol es una tontería!'. Lo sé, pero no lo puedo evitar. Que tu estado de ánimo dependa de un resultado... sé que es una estupidez si lo miras de forma racional. Pero el fútbol tiene un factor emocional que nos genera unos sentimientos muy fuertes que no puedes controlar. Y como la satisfacción por la victoria es tan grande te compensa esas derrotas”.

“Tras años de penuria, el doble ascenso nos permite este 'tour' asturiano que nos hace mucha ilusión”. Son las visitas del Castellón a El Molinón, el pasado lunes con derrota, y al Tartiere, el próximo domingo. “Los aficionados tenemos que quitarnos esa etiqueta de pensar que todo va a salir mal. En los tres últimos años, todo se ha dado bien, para ascender y para salvarse con una gran carambola hace dos temporadas”.

Recuerdos del fútbol asturiano

Ballester tiene sus propios relatos de los equipos de Asturias. Como aquel anticipo de la fiesta del ascenso del Sporting de Preciado. La derrota en Castalia solo fue una breve pesadilla tras el gol en Mendizorroza. “Ese día hice la crónica del partido. Nunca más he vuelto a ver un contraste así en un estadio. Al salir del periódico, aún había un reguero de aficionados del Sporting preguntando cómo llegar al hotel”.

Del Real Oviedo agradece “el ejemplo” tan valioso para las gentes de Castellón. “Primero, para no abandonar a tu equipo. Y también para rechazar cualquier refundación, porque aquí también se amagó con ello. El objetivo fue conservar la identidad aunque luego el camino fuera más largo. El Castellón ha vuelto y lo ha hecho reforzado a nivel social, con casi todo el aforo del estadio cubierto por abonados”, destaca.

El domingo, su equipo regresa al Carlos Tartiere, donde no juega -fue en el estadio antiguo- desde 1991. Ese pasado es otro relato de los que no se olvida. “Fue el último partido del Castellón en Primera”. Enrique Ballester tendrá que decidir si ve el encuentro con su suegro, “asturiano y oviedista”, recuerda el escritor.