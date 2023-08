Enol Coto: "Llevo años viendo al Sporting desde la grada; es un sueño debutar en El Molinón"

Enol Coto, lateral derecho del Sporting, tiene la posibilidad de debutar el próximo domingo (19:30 horas) frente al Mirandés como jugador del primer equipo. El canterano ha hablado sobre el inicio de tempprada y ha reconocido el margen de mejora del equipo de cara a la segunda jornada.

Jugador del primer equipo del Sporting tras pasar por la cantera.

"Quería hacerme un hueco y con la salida de Pol Valentín se me abrió la puerta a quedarme. Para alguien como yo, que llevo muchos años aquí, me hace mucha ilusión. Estoy contento de haber debutado. Ahora hay que seguir trabajando".

Primera derrota en Valladolid.

"Toda derrota sienta mal. Sabemos que tenemos cosas que pulir y trabajar. Queremos olvidarnos de la pasada semana, sabemos que tenemos un partido nuevo y queremos gnar en casa para empezar una nueva dinámica".

¿Qué necesita mejorar el Sporting?

"Hay cosas en defensa que mejorar, no cometer errores. Con el balón hay que tener calma. Hay equipo para tocar el balón. Hay cosas que pulir, ya estamos preparando el partido".

Margen de mejora a nivel ofensivo.

"Ofensivamente no generamos mucho. El Valladolid estuvo cómodo. Tenemos que poner centros al área que es donde hay peligro. Hay que trabajar ofensivamente un poco más".

¿Cómo te encontraste en tu debut?

"Me encontré bien. Es el primer partido, soy joven y tengo mucho que mejorar. Con balón intenté estar tranquilo y en defensa lo mismo. Me encontré bien para ser el primer día".

¿De quién te acuerdas cuando vistes por primera vez la camiseta del primer equipo del Sporting?

"Me acuerdo de todos los años que estuve en Mareo, todos los años que estuve aquí. Mis entrenadores, la familia, los amigos. Es un momento especial para todos los que confiaron en mí, me acuerdo de ellos".

Debut en El Molinón.

"Si el míster decide que tenga minutos el domingo, imagínate poder debutar en El Molinón. Llevo años viendo al equipo desde la graday ahora sería vivirlo desde dentro con mi familia y amigos ahí. Un sueño".

Próximo rival: Mirandés.

"Todos los años tiene buen equipo, tienen calidad. Son buenos en las transiciones, tenemos que tener eso controlado. Independientemente del rival que tengamos, en casa nos tenemos que hacer fuertes y salir a ganar".

Pascanu.

"Lo poco que lo vi entrenando es un jugador con mucha calidad, mucho poderío por arriba. Defensivamente lo veo muy buen jugador".

Hassan.

"Hassan es un gran jugador. Sabes que le das el balón y tiene desborde, es importante como lateral saber que tienes por delante a un jugador así".

Lesiones y cambio de césped.

"Alguna lesión es inevitable, no depende de nadie. Tenemos gente trabajando para reducir el riesgo al mínimo".

Cómo viviste el verano con el interés del Racing de Ferrol.

"Al principio no era nada fijo. Mi idea era hacerme un hueco aquí. Intentaba estar aislado, no tuve contacto con el Racing de Ferrol porque me idea era estar aquí. Lo que viví en Ferrol fue increíble y espero que les vaya muy bien este año en Segunda".

Verano con poco descanso.

"Tuve tres semanas de vacaciones y pude desconectar".