Eneko, ex del Oviedo y ganador de 'MasterChef 11': "La cocina me llena más que el fútbol"

A Eneko Fernández (Zaragoza, 38 años) le ha cambiado la vida. El paso del fútbol a la cocina ha culminado con su triunfo en 'MasterChef 11', el popular concurso de cocina de Televisión Española. El camino no ha sido sencillo para el ex futbolista del Real Oviedo, que vivió en sus carnes la presión del mundo del fútbol en su etapa en la capital del Principado, culminada con un ascenso a Segunda División. Eneko atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar de su historia en el concurso, su cambio de vida tras dejar el fútbol o la presión que sintió como jugador oviedista.

Se alzó con el triunfo en el concurso tras una final muy reñida contra su compañero Álex, con un menú compuesto por tres platos dedicados a su familia. “Es contradictorio, es el único día que he cocinado tranquilo, porque es el único día que sabía lo que iba a hacer. Una experiencia increíble. Le pongo un mil sobre diez, es una locura a todos los niveles a nivel de formación y lo divertido que es el programa. Es la experiencia de mi vida 100%", reconoce.

La vida ya ha cambiado para Eneko, que ha pasado de ser casi anónimo a ser reconocido en todos los sitios. "Me ha cambiado todo. Anoche hablé con Juanma Castaño en El Partidazo y esta mañanallevé a mis hijas al colegio y todas las madres me daban besos".

Con el asturiano Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, comparte su triunfo en MasterChef. “Este año vino de invitado y pude conocerlo. Es un tipo fantástico, me lo pasé muy bien con él. Tiene un humor que con los chefs encaja muy bien", dice.

En el cambio de vida, del fútbol a la cocina, Eneko ha salido ganando. Reconoce que le llenan más los fogones que el terreno de juego. “Creo que sí, que me llena más la cocina que el fútbol. Hay muchas decisiones en el fútbol que no pasan por ti. La cocina lo siento como algo más propio. En el futbolista hay muchas cosas que no puedes controlar”.

Sobre su etapa como futbolista en el Real Oviedo, el aragonés reconoce que vivió momentos complicados en su etapa en el Carlos Tartiere. Le costó gestionar la presión que supone vestir la camiseta azul y su reflexión es profunda. “Es algo personal, algo que llevamos todos dentro. En ese momento de presión de la competición, tú puedes dar un paso adelante y brillar o puede venirte grande y hacerte daño y no atreverte a dar ese paso adelante. Yo sufrí ese momento y tengo esa espina clavada de no haber podido conseguir en mi etapa deportiva superar esas situaciones. Creo que me acabaron llevando más para abajo que para arriba. En el programa me sentía mucho más maduro y sí me sentía para poder dar ese paso. En Oviedo tuve una última lesión de rodilla que me condicionó. Y mientras estás jugando te condiciona. No me sentía en condiciones óptimas para rendir y eso era una bola que tenía en la cabeza y cada día era peor. Era una etapa de presión condicionada por la rodilla. Es como una mancha, por no haber podido sacar mi mejor versión”, reflexionó Eneko, visiblemente dolido recordando aquella etapa entre 2013 y 2015.

A pesar de no haber podido dar su mejor versión en el Real Oviedo, el ganador de 'MasterChef 11' guarda un gran recuerdo de su paso por el Principado. “Asturias me vuelve loco y Oviedo es una ciudad espectacular. Y el Oviedo uno de los grandes clubes de España y dejé muchos amigos allí, pero a nivel deportivo no conseguí ser protagonista. Esas sensaciones que yo tenía de salir al Tartiere lleno y saber que no estaba dando mi máximo me iba haciendo cada vez más pequeño y no conseguí darle la vuelta”.

Por último, recordó a gente que le ayudó a lidiar con aquella presión, aunque reconoce que no llegó a superarla. “Me sentía súper querido en el vestuario, también con los fisios. Me acuerdo mucho de Gabri. Te intentas arropar de todo ese cariño. Pero la ansiedad y la presión estaba ahí y no la conseguí superar. Por eso ahora que me han venido esas dudas otra vez en Masterchef, creo que sí lo conseguí”.