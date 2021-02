"Me encantaría que Borja renovase con el Oviedo"

Tras el varapalo ante el Fuenlabrada, el Real Oviedo tiene una nueva oportunidad este domingo (21:00 horas) en el Tartiere. Los carbayones reciben al Zaragoza, un equipo de la zona baja. El técnico, José Ángel Ziganda, explica que "jugamos ante un rival que tenemos a cinco puntos y no queremos que se nos acerque".

Los azules regresan al Carlos Tartiere, donde esta campaña no están logrando los resultados de otras temporadas. El técnico reconoce que "nos gustaría tener mejores números en casa. Aquí se trata de sacar puntos, da igual dónde los saques. Los números en casa, en una supuesta situación con gente, aspiraríamos a tener mejores números. El último partido fuimos capaces de sacarlo, de hacer tres goles. Vamos con esa idea. Necesitamos los puntos. Es una nueva oportunidad de reivindicarnos, de hacer buen partido y de mostrarnos como nos gustaría que nos vieran".

Para este encuentro, una de las bajas será la de Sergio Tejera, que se perderá el duelo por acumulación de amarillas. Ziganda reconoce la importancia del mediocentro catalán. "La buena versión de Tejera, la que hemos visto en la primera vuelta y el otro día, es la de un jugador importante. Sabemos la trascendencia y la experiencia que tiene. Hemos sido capaces de jugar dos meses sin él. El que salga por él, lo hará lo mejor posible. Hay que reconocer que Tejera está haciendo un año bueno y es un jugador con galones en la categoría", apunta.

Respecto a la aportación de Blanco Leschuk en el ataque carbayón, Ziganda explica que "es un jugador que no está teniendo el premio al trabajo que está haciendo. Es fútbol profesional y Gustavo no es un jugador que esté empezando. Tiene mucha experiencia, ha tenido años buenos y no tan buenos. Si reducimos esos años a meses, ahora no está teniendo esa eficacia de cara al gol que nos gustaría a todos. Está trabajando y haciendo lo posible y tiene la conciencia tranquila. En cuanto a su actitud, que es lo que le tenemos que pedir, la tiene. Hay que animarle, apoyarle y hasta ahora está teniendo la suerte de ser el que está jugando todos los días".

Además, también se muestra contento ante los avances para la renovación de Borja Sánchez. "Por supuesto que me encantaría su renovación. Es cosa de Borja y del club. Me encantaría. En estos momentos soy el entrenador. Como técnico me gustaría que un jugador como Borja apostase por el Oviedo y por parte del club me gustaría que se apostase por un jugador de la casa", apunta Ziganda.

En cuanto al mensaje que se transmite por parte del máximo accionista, Ziganda admite que "me parece bien que el propietario aspire a lo máximo, que tenga ilusión y ambición. No cuesta nada. Somos nosotros en el campo los que tenemos que demostrar, con nuestra actitud, disposición y eficacia. Actitud y disposición sí tenemos, los resultados, a día de hoy, no están siendo. Que no nos da porque nos equivocamos, pues no nos dará. Nosotros entrenamos y nos preocupamos de dar una sensación de que queremos ir a por los partidos, que no nos rendimos y no queremos especular. Aún quedan muchos partidos y tenemos que ir domingo a domingo. A ver dónde estamos en abril, que es cuando vamos a saber por qué vamos a pelear", concluye.