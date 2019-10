Ni ellos mismos se lo explican

Una nueva derrota y una nueva decepción lejos de El Molinón. El Sporting se va de vacío de Fuenlabrada tras una mala segunda mitad. Los jugadores de un Sporting que repitió el once que goleó al Almería tratan de buscar explicaciones a lo sucedido en el Fernando Torres, pero de manera infructuosa.

"No lo sé. Es la pregunta del millón", responde Diego Mariño cuestionado sobre el cambio radical del equipo respecto al partido ante el Almería. "Nuestra idea era venir aquí y darle continuidad a lo del jueves. Éramos los mismos once jugadores. No hemos estado cómodos", reconoce el portero. Marc Valiente apunta que "hay que ser más regulares. El 1-0 nos ha descuadrado más de lo que debería. No hemos sabido entrar en el partido otra vez", mientras que su compañero en el eje de la zaga, Babin, incide en la necesidad de ver a un Sporting más compacto durante los noventa minutos. "Tenemos que ser regulares y leer mejor los partidos cuando vamos 0-0", asegura el de Martinica.

José Alberto López también trata de buscar una explicación a la falta de consistencia del equipo. "Este es el campeonato de la regularidad y el equipo tiene que encontrarla. Si no lo hacemos, estaremos tensando y destensando la cuerda. No puede haber tanta diferencia con lo del jueves siendo los mismos jugadores", admite.