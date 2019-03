Elías: “Espero ir al 'play off', aunque nos andamos complicando un poco”

No hay encuentro virtual de Arturo Elías con sus seguidores sin una pregunta sobre el Real Oviedo. En las últimas horas, el máximo accionista ha valorado la actualidad del conjunto azul en su perfil de Instagram. ¿Cuándo vas a volver a Oviedo?, le han cuestionado. “Espero ir pronto, a los 'play off', aunque nos andamos complicando un poco, pero yo espero que no (se complique)”, ha respondido Elías.