Eliana Fernández: "No pienso en un campo en especial; quiero disfrutar del camino"

Eliana Fernández, asturiana de 31 años, será árbitro asistente en Primera División para la temporada 2022/2023. La gijonesa ha ascendido desde LaLiga SmartBank y ha culminado un camino que comenzó con apenas 16 años, cuando decidió dedicarse a lo que hoy es su profesión. Es la segunda mujer que ejerce como árbitro asistente en LaLiga Santander. Nos ha contado su historia en Deportes COPE Asturias.

Estarás como loca.

"Ya hemos aterrizado un poco, asimilando la buena noticia. Estoy muy muy contenta".

¿Cómo es el momento en el que te enteras de la noticia?

"Cuando acaba la temporada, se hacen públicas las listas arbitrales. El lunes por la mañana recibí una llamada de la comisión técnica de árbitros. El año que viene cuentan conmigo para trabajar en Primera División".

¿Cómo reaccionaste?

"Si te soy sincera, al principio no podría pronunciar ni una palabra. Lo compartí con la familia, que son los que están en las buenas noticias y en las malas".

¿Cómo empiezas en el arbitraje? ¿Cuál es tu historia hasta llegar a Primera?

"En casa me intentaron inculcar el fútbol en vena. Solía ir con mi padre a ver al Sporting y al Oviedo. Hizo la formación de entrenador e iba con él a los entrenos. Me quiso meter en un equipo de fútbol femenino, pero mi madre fue la culpable de que no jugara".

¿No quería que recibieses patadas?

"No, no quería que las diese yo (risas). Era una bruta. Con el tiempo, nos dieron una charla sobre el arbitraje en el instituto y nos invitaron a probar. Fui para allá, sin saber bien donde me metía, hice el cursillo en la escuela de árbitros y me recibieron con los brazos abiertos. Los compañeros que fui conociendo hicieron que me enganchara".

Vienes del barro y vas hacia la élite. ¿Hay algún campo que te haga especial ilusión visitar?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La verdad, te soy sincera, no he pensado ningún campo en especial. El debut va a ser para el recuerdo. Con tal de hacer el trabajo bien y llevarme la experiencia, me da igual el campo que sea".

Miedo a nada, ¿no?

"Me dicen en casa que soy muy echada para adelante. No le tengo miedo a nada. Hay que ir con respeto, no deja de ser Primera División".

¿Cómo son los futbolistas con vosotros?

"Cada uno tiene su rol. Yo he tenido buen feeling con todos los que me he cruzado".

¿Cuál es tu siguiente sueño?

"Déjame debutar en este (risas). Intento ponerme objetivos a corto plazo. Estoy pensando en debutar, hacer la pretempiorada con mis compañeros y adaptarme lo más pronto posible a la categoría. Lo importante es disfrutar del camino y de las nuevas experiencias que vienen".

¿Te ha felicitado González Fuertes?

"Sí, nada más que salieron las listas me felicitó como buen paisano que es. Ahora a trabajar y a estar a tope".

Solo dos mujeres arbitrando en Primera. ¿Queda aún camino por recorrer?

"De momento, en activo, solo estamos dos. Esto no debería de ser noticia. Da igual que seas hombre o mujer.Pasamos las mismas pruebas y arbitramos los mismos partidos. Ahora que viene la Eurocopa, va a ser un antes y un después en el fútbol femenino. Cuantas más mujeres se interesen por el fútbol, más alta será la probabilidad de encontrar a chicas en categorías altas".