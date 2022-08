Eibar, Levante y Málaga en la carrera por Fran Villalba

A pesar de los tiempos convulsos que está viviendo Fran Villalba en el Sporting, el mediapunta valenciano no ha perdido 'atractivo' en el mercado de fichajes. Eibar, Levante y Málaga, tres de los clubes punteros en LaLiga SmartBank están en la carrera para llevarse el jugador rojiblanco.

El Sporting se mantiene firme en su postura en la negociación por el jugador. El club gijonés está abierto a una cesión a cambio de una cantidad de dinero y con opción de compra al finalizar el préstamo. Según cuentan a COPE Asturias fuentes cercanas a la negociación, existe optimismo con que Eibar, Levante o Málaga acepten las condiciones del Sporting para cerrar la operación con Villalba.

El jugador, muy pendiente en todo momento de las negociaciones en torno a su futuro, espera que la situación se resuelva lo antes posible y encontrar un equipo antes de que finalice esta semana. Fran Villalba, según cuentan a COPE fuentes de su entorno, está "nervioso" por encontrarse sin equipo cuando va a disputarse la primera jornada en LaLiga SmartBank.

Fuentes de la negociación se muestran confiados en que las palabras del Pitu Abelardo en rueda de prensa, afirmando que no cuenta con el jugador porque "no quiere jugar en el Sporting", no afecten al proceso de salida, que parece encontrarse en la recta final.