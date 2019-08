"Egea envía un mensaje claro: el que manda es el entrenador"

“Las palabras de Egea son un mensaje al Egea del pasado y al Egea del futuro, un mensaje de 'no quiero repetir los errores que tuve, no quiero que el vestuario se vuelva a rebelar, quiero seguir en el Oviedo y llevar a este club a cotas más altas'. Esa es mi interpretación”, opina José Luis Salinas, periodista de La Nueva España. “Es un mensaje al vestuario, como aquel del 'entrenen, compitan y cállense la boca'. La respuesta es pública porque las palabras de Christian fueron públicas. Eso sí, me sorprende que esto ocurra tan pronto, en la jornada dos”, razona Gonzalo Díaz-Rubín, de El Comercio. Creo que Christian se salió de la perspectiva de que estamos en la jornada dos. Se puede ser autocrítico, hasta el propio Egea lo ha sido hoy, pero entiendo que Egea pida tranquilidad y que nadie se salga del redil”, sentencia el analista Pablo Riesgo.

Los contertulios entienden la reacción del entrenador oviedista. “Creo que Christian tendría que hablar menos y no ponerle el reto al entrenador de qué puede pasar si se llega a la jornada 5 con un punto. Christian tiene experiencia. Que lo diga en la caseta, en privado. Si lo dice en una rueda de prensa, obliga al entrenador a decirlo en público. Creo que Egea ha hecho bien”, desliza Díaz-Rubín. Salinas sí defiende el fondo del mensaje: “Christian verbalizó lo que todos pensamos”. Pablo Riesgo vio desmesurada la rueda de prensa del defensa cántabro: “Con Christian puedo estar de acuerdo, pero es que es normal que haya desajustes en las dos primeras jornadas. Decir que estos puntos ya no vuelven y que se pueden echar en falta al final no me parece que sea propicio para el vestuario. Es meter más presión y aún queda mucho, 40 partidos. Es necesario un mensaje de más tranquilidad”.

Durante la rueda de prensa de este jueves en El Requexón, Sergio Egea ha solicitado calma al entorno ante una temporada que acaba de comenzar. “Egea nos conoce, conoce muy bien el entorno. En el descanso de Riazor se leía: 'a ver si nos libramos del descenso'. El entrenador tiene razones para pedir calma tras un verano con problemas incluso extradeportivos”, sugiere el periodista de El Comercio. “Sí hay dudas, muchas. La pretemporada las ha generado. No veo que haya confianza en que este equipo pueda superar al de otras temporadas”, aporta Salinas.

Los tres analistas coinciden en que “el equipo necesita tiempo” y ven “un paso adelante en el juego ofensivo” respecto al último curso. “El equipo en ataque hace ahora más daño”, aporta Pablo Riesgo. “Ofensivamente, jugamos a otra cosa”, concluye Díaz-Rubín.