Egea: "Deseo lo mejor al Oviedo y su afición"

Sergio Egea se ha despedido también ante los medios de comunicación en El Requexón. "Sabemos que, en esta profesión, cuando un entrenador no da resultados, se termina el proceso. No hay que buscarle más vueltas. Vine con la máxima ilusión a Oviedo, y he sido tratado fenomenal. Estoy muy agradecido a toda la gente, a la afición, por ellos se sufre mucho. Les deseo lo mejor a todos; este club va a ir para arriba, porque es un gran club, una gran plantilla, con grandes profesionales. A partir de hoy, no haré más declaraciones. El entrenador es priosionero de los resultados. Deseo lo mejor para el Oviedo y su afición", ha afirmado el técnico argentino en su despedida.