"Egea, dales caña"

Sergio Egea ya se ha puesto manos a la obra. El técnico argentino dirige en El Requexón su primera sesión tras retornar al Real Oviedo. Más de un centenar de seguidores del conjunto azul se desplazaron hasta la ciudad deportiva para presenciar el entrenamiento.

No obstante, el argentino no se dejó ver hasta pasados diez minutos. Los jugadores comenzaron a ejercitarse a las órdenes de Nacho Gonzalo, preparador físico. Los aficionados recibieron al técnico argentino entre gritos de "dales caña" o "Egea, no nos dejes más".