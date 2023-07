Eduardo Domínguez, ex preparador físico del Sporting: "Las giras de verano tienen pocas cosas buenas"

El destino tenía reservado algo muy especial para Eduardo Domínguez tras su salida del Sporting. El ex preparador físico rojiblanco, que llegó al club en 2020 con David Gallego en el banquillo y que salió en 2022 renunciando al último año que tenía de contrato, ha hecho historia con la selección de Marruecos en el mundial de Qatar, consiguiendo la cuarta plaza en la cita mundialista después de eliminar, entre otras selecciones, a España en octavos de final.

Domínguez habla en Deportes COPE Asturias de su nueva vida en Rabat, la experiencia en la selección de Marruecos y sus recuerdos del Sporting, donde dice haber sufrido mucho. También reflexiona acerca de las giras de verano, con el Sporting iniciando su stage de pretemporada en México.

Te ha cambiado la vida, ¿no?

"En esta vida que llevo como profesional te cambia la vida de un día para otro. Me ha pasado otras veces con otros clubes y ahora también. Era la primera vez que estaba en una selección, me apetecía mucho. Sinceramente, no esperábamos llegar a donde llegamos en el Mundial. Marruecos es muy futbolero y se celebró de forma increíble llegar a las semifinales de una Copa del Mundo".

¿Cómo fue para ti eliminar a España?

"Ya en la fase de grupos había posibilidad de que nos tocaran. Me fui al hotel a ver el partido de España y hubo momentos en los que no teníamos que enfrentarnos a ellos y luego sí. Fue todo muy extraño. Para mí fue una sensación muy rara. Después del partido, nunca había tenido tanta presencia mediática. En el partido hice mis funciones y después lo celebré porque me debo al equipo que me debo, por eso lo disfruté, pero con esa sensación de que España quedaba eliminada".

¿Dónde vives?

"En Rabat, por contrato todos tenemos que vivir ahí".

¿Qué recuerdo guardas del Sporting?

"Tuve una sensación de pertenencia y de integrarme mucho en el club y la ciudad. Estaba muy integrado y sufrí mucho. Tomé la decisión cuando nos salvamos de no continuar porque no quería pasarlo mal. Lo había pasado mal con el Celta, el club de mi tierra, y tenía esa misma sensación con el Sporting. Lo había dado todo, hubo muchos cambios, llevaba la coordinación del fútbol base y fue un año muy exigente ese segundo año. El año anterior también fue intenso, peleando por el playoff, pero el segundo fue duro. Le dije al presidente que no me veía con fuerzas. Estando de casa de vacaciones, a finales de julio, tuve una llamada de un contacto que conocía a Regragui y me fui a la selección de Marruecos. Al Sporting lo sentí como mío y pensé que iba echar raíces en Gijón, pero no quería pasarlo mal".

Entonces cuando te fuiste del Sporting aún no sabías nada de Marruecos.

"Para nada. Cuando me fui no estaba encima de la mesa ni la venta del club".

El Sporting está en México. ¿Qué piensas de las giras de pretemporada con varios partidos en pocos días en zonas de mucho calor?

"Desde mi punto de vista, no tienen muchas cosas buenas. Es un momento en el que el futbolista tiene que trabajar, descansar y evitar todos los viajes posibles para acumular trabajo y hacer bien las cosas. También entiendo que los clubes tienen que buscar recursos económicos, así que nuestra función es coordinar y ordenar estos viajes, que no siempre es posible".