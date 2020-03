Edu Cortina se recupera en casa

El parón por el coronavirus le llegó a Edu Cortina en la recta final de su recuperación. El canterano del Real Oviedo apuraba los plazos para estar listo de cara al tramo final de la competición, pero, tras los acontecimientos de los últimos días, el método de trabajo del mediocentro ha cambiado. “Toda esta situación imposibilita continuar con el tratamiento a nivel de fisioterapeutas y máquinas en El Requexón. Gracias a los preparadores físicos sigo realizando trabajo de ejercicios en casa y estoy en permanente contacto con ellos”, explica el futbolista azul.

El centrocampista ha sido uno de los jugadores más castigados por las lesiones en las últimas temporadas. “Las lesiones no me lo estaban poniendo fácil. Hay que encararlas de la mejor manera, con energía y positividad cuando llegan. Si no, se te puede hacer cuesta arriba en el aspecto mental. Me hacen valorar los momentos en los que tenemos salud”, apunta.

Al igual que el resto de sus compañeros, Edu Cortina espera la vuelta a la rutina habitual lo más pronto posible, aunque es consciente de que, en estos momentos, las prioridades son otras. “Se hace dura la espera de la vuelta a la vida normal. En este tipo de situaciones el deporte pasa a un segundo plano, aunque ocupa gran parte de nuestra vida”, reconoce el jugador ovetense.