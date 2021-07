Edu Cortina ve la luz tras su lesión de rodilla

Está en el tramo final de su recuperación. Edu Cortina ya ve la luz al final del túnel tras romperse el ligamento cruzado el pasado mes de diciembre. Ahora ya ha vuelto a calzarse las botas para entrenarse con Unionistas de Salamanca, equipo que le ha abierto las puertas. "Estoy en Salamanca, entrenando con Unionistas. Empezamos el lunes. Muy agradecido porque me están permitiendo hacer la pretemporada con ellos, que es mejor que hacerla por cuenta propia", explica durante la entrevista en Deportes COPE Asturias.

Aunque aún no ha firmado por el equipo charro, la intención de Cortina es la de permanecer en el conjunto de Dani Mori. "Estamos hablando para ver si llegamos a un acuerdo. Ellos saben de la situación en la que vengo. Querían ver cómo estoy. Espero poder quedarme", comenta. Mori fue el técnico del ovetense durante su etapa en Mérida la pasada campaña.

Lo cierto es que una lesión de ligamento cruzado como la que sufrió Edu Cortina es algo "complicado", según relata el jugador. "En el primer mes no puedes hacer nada. Desde el principio me puse en manos de gente profesional. Pude ir a Oviedo a hacer la recuperación", comenta. El mediocentro admite que "en lo psicológico sí se aprende" y asegura que ya está "en la última fase. Estoy empezando a entrenar, ya hice el calentamiento con el equipo, hice acciones de campo con botas de juego. Anima hacer cosas con el grupo. Se lo digo a los preparadores físicos. Todo lo que pueda ir haciendo, mejor. Pero sin precipitarnos".

Además, el futbolista, canterano del Real Oviedo, continúa pendiente de la actualidad de su antiguo club. Edu Cortina asegura que ve al equipo oviedista "especialmente bien tras haber incorporado a nivel de estructura a gente de la casa y buenos profesionales. El caso de Rubén, Rivas, Jaime para el filial. También hay buenos refuerzos", concluye.