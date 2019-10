Edu Cortina: "La derrota no puede desviarnos del camino"

"Es una derrota fuera de casa que no tiene que afectarnos más de la cuenta; estamos haciendo un trabajo bueno, yendo de menos a más. Es cierto que en Malaga se rindió a menos nivel, pero eso no puede desviarnos del camino". Así valora Edu Cortina la trayectoria del Real Oviedo en las últimas semanas.

El canterano azul tiene opciones de ser titular el viernes contra el Almería por la baja de Lolo González. Jimmy Suárez también pugna por ese puesto. "Con Jimmy llevo jugando muchos años, siempre compartimos centro del campo. Es una competencia muy buena, porque, además, somos muy buenos amigos", responde Cortina.