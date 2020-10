Edgar: "Las sensaciones son buenas"

"Creo que se están haciendo bien las cosas. Los que estamos aquí cada día vemos cómo se trabaja y cómo se entrena. La gente puede ver cómo competimos en los partidos, en todos hemos tenido muchas opciones de ganar. Queremos ganar siempre y nos está costando sumar los tres puntos, pero hay que confiar en el trabajo. Las sensaciones son buenas", reitera Edgar González, el centrocampista del Real Oviedo.

En un tono más autocrítico, Edgar asegura que "si recibes goles es porque cometes errores, hay que limitarlos al máximo y habrá más opciones. Falta también claridad a la hora de crear ocasiones y luego materializarlas".

"En Girona me gustó la personalidad que tiene el equipo. En casa o fuera intentamos tener el balón y ser protagonistas en el campo rival. Cuando no tenemos el balón, somos sacrificados y competimos. Lo que menos me gustó fue no haber podido tener ocasiones más claras y controlar más el partido en el segundo tiempo. Pero en el campo estábamos cómodos y no teníamos la sensación de estar sufriendo. Fue una lástima cómo acabó el partido", añade el centrocampista del Oviedo.

Sobre el posible penalti en la segunda parte, en una pugna con Cristóforo, Edgar es tajante: "Para mí, es una acción clara. Tenía la posición ganada y la entrada es por detrás. En directo creía que era penalti y lo he visto también luego en las imágenes. Pero ya pasó, tenemos que olvidarlo porque en dos días hay un partido contra un rival complicado y hay que sacar los tres puntos".